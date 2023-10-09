افشین حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در این عملیات تأسیسات شهدای جهاد و حاشیه دز، لایروبی و گندزدایی شدند.

مدیر آبفای اهواز ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن فصول بارندگی، لایروبی مخازن ذخیره، لاگون‌ها و زلال سازها نقش مهمی در کیفیت آب شرب دارد.

وی با اشاره به ضرورت لایروبی و اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان اظهار کرد: با توجه به حجم و سختی کار در گندزدایی‌ها، انتظار می‌رفت زمان بالایی درگیر این پروژه باشیم اما اکیپ‌های عملیاتی به‌صورت شبانه روزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل کار را انجام داده‌اند.

مدیر آبفای اهواز یادآور شد: با اقدامات انجام شده، از ورود هرگونه آلودگی به مخازن پیش ته‌نشین و ذخیره آب نیز جلوگیری خواهد شد.

حاتمی با اشاره به نظارت کارشناسان مرکز بهداشت بر عملیات لایروبی لاگون و مخازن ذخیره آب، گفت: بازدیدهای مشترکی بین کارشناسان مرکز بهداشت و کنترل کیفی آب شرکت از مراحل لایروبی و گندزدایی همه مخازن و لاگون‌ها صورت گرفته که بر روند بهبود کیفی این عملیات مؤثر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۰ روستای مسیر الهایی و ۴۵ روستای تحت پوشش تأسیسات شهدای جهاد واقع در بخش اسماعیلیه جمعیتی بیش از ۴۷ هزار نفر را تحت پوشش دارند.