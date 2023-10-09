بهترین فرصت سردار آزمون برای حضور در ترکیب ثابت رم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال رم با پیروزی پرگل ۴ بر یک برابر کالیاری به روزهای خوب خود بازگشته اما با اتفاق ناخوشایندی مواجه شده است. در بازی یکشنبه شب این تیم مقابل کالیاری در دقیقه ۴۰ «ماتئو پراتی» و «پائولو دیبالا» با هم برخورد شدیدی داشتند که در پی آن دیبالا با مصدومیت شدیدی از ناحیه زانو مواجه شد.

این لحظه مصدومیت دیبالا با گریه‌های او در هنگام خروج از زمین صحنه‌ای دراماتیک خلق کرد که خبر از شدت مصدومیت این بازیکن آرژانتینی می‌داد و پیام‌آور خبری بد برای مورینیو و هواداران تیم رم بود که تازه توانسته‌اند خود را از بحران اوایل فصل خارج کنند.

خوزه مورینیو در کنفرانس خبری پس از بازی شرکت کرد و ضمن بیان این مساله که دیبالا نسبت به مصدومیتش خوشبین نیست گفت: من هم نسبت به مصدومیت او خوشبین نیستم.

گویا معاینات و بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص وضعیت دیبالا صورت گرفته و او دچار کشیدگی رباط صلیبی شده است. رسانه‌های نزدیک به رم در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که او باید ۲ الی ۳ هفته فیزیوتراپی داشته باشد و سپس خواهد توانست تمرینات انفرادی را آغاز کند.

«لئوناردو برتوزی»، خبرنگار و تحلیلگر فوتبال هم در صفحه شخصی خود نوشته است که دوره درمان دیبالا طولانی نخواهد بود.

تیم فوتبال رم ۳۰ مهر باید در هفته نهم سری‌آ ایتالیا به مصاف «مونتزا» برود و با توجه به اینکه تا آن موقع ۳ هفته زمان باقی مانده است احتمال اینکه دیبالا نتواند آمادگی کامل خود را کسب کند زیاد است.

حال به نظر می‌رسد فرصتی مغتنم از این مصدومیت برای سردار آزمون پیش آمده است و در صورت نرسیدن دیبالا این بازیکن بتواند در ترکیب ثابت رم به میدان برود. این شاید فرصتی باشد که دیگر به راحتی برای این ملی پوش فوتبال ایران پیش نیاید.