۳هزار زنجانی برای اخذتسهیلات خودمالکی طرح ملی مسکن ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو روز دوشنبه با بیان اینکه زنجانیها میتوانند به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir/ مراجعه کرده و از تسهیلات خود مالکی استفاده کنند، گفت: سهم استان زنجان در بخش خودمالکی در طرح نهضت ملی مسکن ۱۲ هزار واحد مسکونی است که از شروع طرح مذکور تاکنون حدود سه هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند.
وی افزود: از این تعداد ۴۷۳ واحد مسکونی منجر به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی شده است.
رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راهو شهرسازی استان زنجان، اظهار کرد: تسهیلاتی که در قالب نهضت ملی مسکن به خود مالکان واگذار میشود نیاز به خرید اوراق یا سپردهگذاری ندارد و مالکان میتواند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند.
کردلو، با بیان اینکه سقف تسهیلات فعلاً ۳۵۰ میلیون تومان و با کارمزد ۲۳ درصد و ۲۰ ساله است، تاکید کرد: در صورت تأمین اعتبار، پروژههای خودمالکی هم میتوانند از تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی بهرهمند شوند.
وی گفت: پرداخت این نوع تسهیلات فرصت بسیار طلایی برای خود مالکان است و با این میزان تسهیلات بانکی، متقاضیان میتوانند در زمین خودشان اقدام به ساختوساز کنند و لازم به ذکر است متقاضیانی که فرم ج آنها قرمز بوده و دارای سابقه مالکیت نیز باشند، میتوانند از این تسهیلات استفاده بکنند.
گفتنی است ثبتنام برای اخذ تسهیلات خودمالکی از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شده و همچنان تداوم دارد.
نظر شما