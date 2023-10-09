  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

رئیس‌کل دادگستری زنجان:

اقدامات موثر در سالم‌سازی و مبارزه با فساد انجام شود

اقدامات موثر در سالم‌سازی و مبارزه با فساد انجام شود

زنجان-رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: اقدامات موثر در سالم‌سازی و مبارزه با فساد انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق روز دوشنبه در جلسه شورای قضائی استان بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و مبارزه با فساد در دستگاه‌ها تاکید کرد و ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۹ مهر سال‌روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: وظایف سازمان بازرسی بر سه محور مبارزه با فساد، بازرسی‌های غیرمترقبه از دستگاهای اجرایی، اعلام جرم علیه دستگاه‌های متخلف با ادله و مدارک قانونی تعریف شده است.

وی افزود: حسن خلق با مراجعان و انجام دقیق و به موقع امورات در امید آفرینی و جلب اعتماد مردم به نظام موثر است.

رئیس‌کل دادگستری زنجان مبارزه با فساد در درون قوه را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه دانست و گفت: در این‌خصوص باید برنامه‌ریزی مدون انجام شود و با کمک و تبادل افکار سازمان‌های تابعه اقدامات مؤثر در سالم‌سازی و مبارزه با فساد درون قوه تلاش صورت گیرد.

فرجی برحق ادامه داد: رفتار توأم با حسن خلق با مراجعان، اجرای عدالت و انجام صحیح و به موقع وظایف را از مصادیق تکریم مراجعان برشمرد و خاطرنشان کرد: از تأکیدات رئیس قوه قضائیه تلاش برای امیدآفرینی در جامعه و جلب اعتماد مردم به نظام است که مجموعه دستگاه قضائی استان باید بر تحقق این امر اهتمام مضاعف کنند.

کد مطلب 5907173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها