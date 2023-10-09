به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق روز دوشنبه در جلسه شورای قضائی استان بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و مبارزه با فساد در دستگاه‌ها تاکید کرد و ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۹ مهر سال‌روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: وظایف سازمان بازرسی بر سه محور مبارزه با فساد، بازرسی‌های غیرمترقبه از دستگاهای اجرایی، اعلام جرم علیه دستگاه‌های متخلف با ادله و مدارک قانونی تعریف شده است.

وی افزود: حسن خلق با مراجعان و انجام دقیق و به موقع امورات در امید آفرینی و جلب اعتماد مردم به نظام موثر است.

رئیس‌کل دادگستری زنجان مبارزه با فساد در درون قوه را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه دانست و گفت: در این‌خصوص باید برنامه‌ریزی مدون انجام شود و با کمک و تبادل افکار سازمان‌های تابعه اقدامات مؤثر در سالم‌سازی و مبارزه با فساد درون قوه تلاش صورت گیرد.

فرجی برحق ادامه داد: رفتار توأم با حسن خلق با مراجعان، اجرای عدالت و انجام صحیح و به موقع وظایف را از مصادیق تکریم مراجعان برشمرد و خاطرنشان کرد: از تأکیدات رئیس قوه قضائیه تلاش برای امیدآفرینی در جامعه و جلب اعتماد مردم به نظام است که مجموعه دستگاه قضائی استان باید بر تحقق این امر اهتمام مضاعف کنند.