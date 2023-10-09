۴۰۰ بازیگر برای نقش اصلی فیلم «کاپیتان» معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصابر امامی عصر دوشنبه در نشست خبری فیلم کاپیتان باحضور سید صابر امامی در خصوص تولید فیلم کاپیتان، اظهار داشت: فیلم کاپیتان سال گذشته اولین نمایش را داشت که یکسری با آن خوشحال شدند و نفراتی دیگر انتقادهایی داشتند. این فیلم در خصوص جایگاه پرستاران و پدر می‌گوید و مهم‌ترین بخش آن ایجاد امید است که در سخت‌ترین شرایطی مانند سرطان افراد امید خود را از دست ندهند و به چیزی که می‌خواهند برسند ما برای ایجاد این حس تلاش کردیم که در نشست‌ها و اکران‌ها آن را دیدیم.

وی ادامه داد: حدود یک‌ماه برای انتخاب بازیگر همه جا را گشتیم و برای نقش عیسی ۴۰۰ نفر بازیگر پیشنهادی داشتیم که در نهایت یک نفر را انتخاب کردیم همچنین بازیگران سه نقش ما تجربه کافی نداشتند اما محمد حمزه‌ای کارگردان به خوبی از آن‌ها بازی گرفت.

تهیه کننده فیلم کاپیتان با بیان اینکه ساختن این فیلم ۶۷ روز زمان برد، تصریح کرد: برای بچه‌ها آفیش برنامه از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب سخت است که ما تلاش کردیم فشار را از روی آن‌ها کم کنیم اما هرکس که وارد این حرفه می‌شود می‌داند چقدر سختی دارد. در طول کار تولید متوقف شد اما هیچ وقت به خاطر بچه‌ها نبود.

امامی اضافه کرد: فضای کار کودک با کار بزرگسال در سینما خیلی تفاوت دارد و ظرافت نیازی برای کودکان باید به کار ببریم. یکی از دلایلی که کارگردانان سراغ فیلم‌های کودک و نوجوان نمی‌آیند تولید سخت آن نسبت به فیلم بزرگسال است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چگونه یک بازیگر کم سن و سال توانست با فضای بیماری سرطان ارتباط بگیرید، گفت: بازیگر نقش عیسی خاله خود را در واقعیت به خاطر سرطان از دست داده و همین موضوع باعث شد به شرایط آشنا باشد اما سعی کردیم در کار فضای راحت تری داشته باشیم تا خودمان و بازیگران بهتر کار کنیم.

تهیه کننده فیلم کاپیتان اضافه کرد: فیلم نامه ما چندین بار بازنویسی داشت و به همین منظور در فرایند تولید تغییراتی رخ داد، فیلم اولیه ما حدود ۱۲۰ دقیقه شد اما درحال حاضر فیلمی با کمتر از ۹۰ دقیقه را روی پرده مشاهده کردید. مفهوم فیلم تنها چیزی بود که هیچوقت تغییر نکرد.

امامی در رابطه با فیلم بعدی خود، اظهار داشت: یک کار فانتزی برای کودکان و نوجوانان راجع به نوروز داریم که در این فیلم امید داشتن موضوع اصلی است.

وی با اشاره بر اینکه فیلم کاپیتان در جشنواره‌های متعددی خارجی شرکت یافته است، تصریح کرد: این فیلم برای کودکان و درباره آن‌ها است در جشنواره فجر با بازیگران برای اکران فیلم کاپیتان رفتیم که حس و حال قشنگی مردم نسبت به این بازیگران کوچو داشتند. به جرأت می‌توانم بگویم سه بازیگر خوب کودک به سینما اضافه کردیم.

تهیه کننده فیلم کاپیتان ادامه داد: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حدود یک ماه دیگر فیلم کاپیتان را روی پرده سینماهای کشور خواهیم دید که اکران آن‌ها با حضور بچه‌های سرطانی خواهد بود.

امامی با بیان اینکه در یک برنامه تلویزیونی به من گفتند با اشک مردم کسب و کار می‌کنید، تصریح کرد: یک سکانسی در فیلم وجود داشت که بازیگر دختر هم باید موهای خود را می‌تراشید، اما ما به دنبال دلسوزی نبودیم و این سکانس را حذف کردیم.