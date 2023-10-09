به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری در آستانه دور دوم سفر ریاست‌جمهوری و هیأت دولت به فارس با تاکید بر اینکه این استان دارای مزیت‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف به ویژه نظام تولید کشور است، مطرح کرد: فارس در تمامی عرصه‌ها به دلیل اقلیم متنوع و موقعیت جغرافیایی خاص در جنوب کشور به عنوان یک استان پیشرو در توسعه معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه فارس به عنوان پایتخت کشاورزی ایران در تولید و تأمین محصولات مورد نیاز مردم همیشه پیشگام است، ادامه داد: انتظار می‌رود در سفر پیش‌رو نگاه دولت سیزدهم به استان در بخش کشاورزی متناسب با جایگاه ما باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی به برخی از مصوبات پیشنهادی به رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: جایگاه علمی فارس در بخش کشاورزی از شرایط مناسب و مطلوبی برخوردار است که با توجه به مذاکرات صورت گرفته از دولت می‌خواهیم که یکی از مصوبات این سفر تبدیل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به یک دانشگاه مستقل تحت عنوان دانشگاه کشاورزی فارس باشد.

وی همچنین خواستار توسعه و ارتقای مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی فارس در بخش کشاورزی شد و اضافه کرد: علاوه بر توسعه این ظرفیت علمی از هیأت دولت درخواست داریم تا با مجوز استخدام و پذیرش سه‌هزار نفر از فارغ‌التحصیلان و کارشناسان بخش کشاورزی موافقت نمایند.

توسعه تجارت محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در سطح بین‌الملل یکی دیگر از محورهای اصلی مصوبات پیشنهادی این نماینده مجلس به دولت معرفی شد و در این باره مطرح شد: توسعه زیرساخت‌ها و اعتبارات حمایتی در زمینه صادرات هوایی یا کارگو و همچنین ایجاد پایانه‌های صادراتی یکی از راهکارهای هدفمند ایجاد شرایط مناسب در زمینه صادرات است.

وی افزود: همچنین ایجاد خط اعتباری ویژه در زمینه ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی با دستور مستقیم رئیس‌جمهور باعث خلق فرصت‌های جدید شغلی و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی این استان خواهد شد.

نماینده داراب و زرین‌دشت از رئیس‌جمهور خواستار تعیین‌تکلیف پروژه‌های زیرساختی و عمرانی شاخص استان شد و تصریح کرد: پتروشیمی‌ها و زیرساخت‌های ورزشی یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم و مسئولان فارس است که انتظار داریم دولت در این زمینه با تأمین اعتبار مناسب و سایر تسهیلات زمینه‌ساز تحول در فرآیند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها باشد.

عضو مجمع نمایندگان فارس به ضرورت تسریع در فرآیند تکمیل توسط خطوط ریلی و جاده‌ای شرق فارس اشاره کرد و گفت: تکمیل خطوط ریلی فسا، داراب و زادمحمود به عنوان نزدیک‌ترین خط ریلی به دریا و شبکه سراسری راه‌آهن کشور و همچنین بزرگراه شیراز بندرعباس که در مسیر شهرستان‌های شرقی است، می‌تواند در مناطق کمتر توسعه‌یافته و توانمندسازی اقتصادی ما نقش مؤثر داشته باشد.

عسکری در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه بخش غیردولتی و تشکل‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های کلان و توسعه‌ای کشور در رابطه با تقویت و افزایش سهم تعاونی‌ها در تمامی ساختارهای مدیریتی به ویژه اقتصاد ملی از رئیس‌جمهور و هیأت دولت تاکید داریم که به طور ویژه به تعاونی‌های بخش کشاورزی توجه جدی شود.