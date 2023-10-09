به گزارش خبرگزاری مهر، امین مهدویکیا با اعلام این خبر اظهار کرد: از سری برنامههای حفاظت و مرمت اضطراری کانالها و مجاری انتقال آب، کانال آسیاب موسوم به شربتی در بخش شمالی محوطه میراث جهانی آسیابها و آبشارها بود که به دلیل جریان داشتن آب به صورت مداوم و همه فصول سال در آنها همواره در معرض فرسایش بسیار شدید و آسیب فراوان قرار گرفته بود.
وی، هدف از اجرای این عملیات را حفظ هویت فرهنگی و تاریخی بدون مداخله و همچنین حفظ اصالت اثر عنوان کرد و افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تخریب کامل، استحکام بخشی دیوارهها و طاق این کانالها و همچنین بازسازی راه پله دسترسی به قسمت پروانه و زیرین این آسیاب در مواقع لزوم انجام شد.
مهدوی کیا گفت: به همین دلیل از ابتدای امسال گروه فنی و اجرایی پایگاه میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر پس از بررسی ترکهای ایجاد شده و رعایت همه ملاحظههای فنی و اجرایی مطابق طرح حفاظت و مرمت، با استفاده از روشها و ابزارهای سنتی و همچنین حفظ یکپارچگی و همگون بودن با محوطه، عملیات مرمت این مجاری آبرسان در این بخش از محوطه آسیابها و آبشارهای شوشتر را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی این طرح انجام شده و پیشبینی میشود تا پایان مهرماه امسال به اتمام برسد.
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