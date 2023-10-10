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کد مطلب 5908386
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۴

لحظه پاره کردن پرچم اسرائیل توسط خاخام یهودی به حمایت از فلسطین

لحظه پاره کردن پرچم اسرائیل توسط خاخام یهودی به حمایت از فلسطین

یک خاخام حسیدی پرچم اسرائیل را به نشانه حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایات رژِیم صهیونیستی مقابل دوربین پاره کرد.

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    نظرات

    • محمود IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      2 1
      پاسخ
      باید تمرین کنه
    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      12 3
      پاسخ
      درود بر این خام خام یهودی

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