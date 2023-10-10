دریافت 20 MB کد مطلب 5908386 https://mehrnews.com/x33dPk ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۴ کد مطلب 5908386 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۴ لحظه پاره کردن پرچم اسرائیل توسط خاخام یهودی به حمایت از فلسطین یک خاخام حسیدی پرچم اسرائیل را به نشانه حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایات رژِیم صهیونیستی مقابل دوربین پاره کرد. کپی شد مطالب مرتبط پرتاب موشک علیه صهیونیستها از سوریه/ اشغالگران پاسخ دادند شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسید رژیم صهیونیستی به دنبال قتل عام مردم مقاوم غزه است هلاکت ۲ نظامی اسرائیلی در درگیریهای دیروز در مرز لبنان برچسبها رژیم صهیونیستی خاخام پرچم اسرائیل مقاومت فلسطین غزه
نظر شما