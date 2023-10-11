رحیم شوقی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح لایروبی و ساماندهی تالاب عینک رشت، اظهار کرد: این تالاب از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری گیلان است که در شهر رشت واقع شده و تاکنون مورد استفاده اصولی و اقتصادمحور قرار نگرفته است.

وی از رفع ۳۸ مورد معارض مرتبط با تالاب عینک رشت خبر داد و افزود: رفع معارض تالاب عینک از اولویت‌های گام اول ساماندهی این مجموعه است.

شهردار رشت با بیان اینکه وسعت تالاب عینک به ۸.۳ هکتار افزایش یافته است، گفت: افزایش وسعت تالاب عینک متأثر از رفع معارض این مجموعه است.

شوقی، پشته گذاری را از دیگر اقدامات مسیر ساماندهی تالاب عینک برشمرد و بیان کرد: سرعت بخشی به کار ساماندهی تالاب عینک از مطالبات جدی رشتوندان است‌.

وی از راه اندازی رستوران دریایی در بستر تالاب عینک رشت خبر داد و افزود: در کنار راه اندازی رستوران دریایی، ۶ فضای سبز، فضای ماهیگیری و تفرجگاهی در این مجموعه ایجاد می‌شود.

شهردار رشت از اختصاص ۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی و ساماندهی تالاب عینک خبر داد و بیان کرد: بخش مهمی از اعتبارات این پروژه از طریق بازآفرینی تأمین می‌شود.

شوقی با اشاره به گاه شمار اجرای پروژه ساماندهی عینک، بیان کرد: بر اساس زمان بندی قرار است حدود ۲ سال این پروژه به سرانجام برسد.

وی از پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی در بخش لایروبی تالاب عینک خبر داد و افزود: حدود ۳۰ درصد پیشرفت در بخش زیرسازی‌های این پروژه صورت گرفته است.