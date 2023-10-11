رحیم شوقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح لایروبی و ساماندهی تالاب عینک رشت، اظهار کرد: این تالاب از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری گیلان است که در شهر رشت واقع شده و تاکنون مورد استفاده اصولی و اقتصادمحور قرار نگرفته است.
وی از رفع ۳۸ مورد معارض مرتبط با تالاب عینک رشت خبر داد و افزود: رفع معارض تالاب عینک از اولویتهای گام اول ساماندهی این مجموعه است.
شهردار رشت با بیان اینکه وسعت تالاب عینک به ۸.۳ هکتار افزایش یافته است، گفت: افزایش وسعت تالاب عینک متأثر از رفع معارض این مجموعه است.
شوقی، پشته گذاری را از دیگر اقدامات مسیر ساماندهی تالاب عینک برشمرد و بیان کرد: سرعت بخشی به کار ساماندهی تالاب عینک از مطالبات جدی رشتوندان است.
وی از راه اندازی رستوران دریایی در بستر تالاب عینک رشت خبر داد و افزود: در کنار راه اندازی رستوران دریایی، ۶ فضای سبز، فضای ماهیگیری و تفرجگاهی در این مجموعه ایجاد میشود.
شهردار رشت از اختصاص ۴۶ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی و ساماندهی تالاب عینک خبر داد و بیان کرد: بخش مهمی از اعتبارات این پروژه از طریق بازآفرینی تأمین میشود.
شوقی با اشاره به گاه شمار اجرای پروژه ساماندهی عینک، بیان کرد: بر اساس زمان بندی قرار است حدود ۲ سال این پروژه به سرانجام برسد.
وی از پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی در بخش لایروبی تالاب عینک خبر داد و افزود: حدود ۳۰ درصد پیشرفت در بخش زیرسازیهای این پروژه صورت گرفته است.
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