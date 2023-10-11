اعزام تیم های ارزیاب جمعیت هلال احمر به روستاهای مرزی تایباد

ناصر رضایی گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از زلزله شدید بامداد چهارشنبه ۲ تیم تخصصی ۴ نفره امداد و نجات جمعیت هلال احمر تایباد به روستاهای نزدیک مرز دوغارون اعزام شدند.
جانشین هلال احمر شهرستان تایباد افزود: خوشبختانه مورد خاصی تا این لحظه گزارش نشده اما تیمهای امدادی ما در حالت آماده باش کامل هستند.
زلزله ۶.۳ ریشتری بامداد امروز زنده جان افغانستان و پس لرزههای متعدد آن در تایباد نیز احساس شد و موجب شد جمعی از شهروندان تایبادی به پارکها و محلات روباز بروند.
همچنین پس از زلزله ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه امروز زنده جان هرات تا ساعت ۷ صبح ۱۶ پس لرزه ثبت شده که بزرگترین آنها ۴.۸ ریشتر و کمترین آنها ۲.۸ ریشتر قدرت داشته است.
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