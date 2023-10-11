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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۶

درگفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اعزام تیم های ارزیاب جمعیت هلال احمر به روستاهای مرزی تایباد

اعزام تیم های ارزیاب جمعیت هلال احمر به روستاهای مرزی تایباد

تایباد- جانشین جمعیت هلال احمر تایباد گفت: تیم‌های ارزیاب هلال احمر پس از زلزله شدید صبح امروز به روستاهای مرزی تایباد اعزام شدند.

ناصر رضایی گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از زلزله شدید بامداد چهارشنبه ۲ تیم تخصصی ۴ نفره امداد و نجات جمعیت هلال احمر تایباد به روستاهای نزدیک مرز دوغارون اعزام شدند.

جانشین هلال احمر شهرستان تایباد افزود: خوشبختانه مورد خاصی تا این لحظه گزارش نشده اما تیم‌های امدادی ما در حالت آماده باش کامل هستند.

زلزله ۶.۳ ریشتری بامداد امروز زنده جان افغانستان و پس لرزه‌های متعدد آن در تایباد نیز احساس شد و موجب شد جمعی از شهروندان تایبادی به پارک‌ها و محلات روباز بروند.

همچنین پس از زلزله ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه امروز زنده جان هرات تا ساعت ۷ صبح ۱۶ پس لرزه ثبت شده که بزرگترین آنها ۴.۸ ریشتر و کمترین آنها ۲.۸ ریشتر قدرت داشته است.

کد مطلب 5908430

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