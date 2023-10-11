اتفاق عجیبی در فوتبال رقم خورده/استقلال پرتحرک و امیدوارکننده بود

علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برد استقلال برابر مس رفسنجان گفت: استقلال با توجه به تعطیلات یک‌ماهه لیگ و اتفاقاتی که در این مدت برایش بوجود آمده بود نمایش خوبی مقابل مس رفسنجان داشت و نکونام نشان داد که با تمام مشکلاتی که وجود داشته آمادگی تیم خود را حفظ کرده و اجازه نداده تمرکز بازیکنان از بین برود ، آبی ها پر تحرک مقابل مس ظاهر شدند و به سه امتیاز حساس خارج از خانه دست پیدا کردند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بخواهم در خصوص عملکرد بازیکنان استقلال صحبت کنم باید بگویم که حسینی نقش تعیین کننده‌ای در این دیدار داشت ، او این روزها یکی از آماده ترین دروازه بان های کشورمان است که مقابل مس هم چند سیو خوب داشت و اجازه ندادحریف به گل برسد ،در خط دفاع و هافبک خوب بودیم اما نیاز به چند مهره جدید برای این خطوط کاملا حس می شود ، در خط حمله هم باید منتظر بمانیم و ببینیم خرید جدید استقلال در زمین چه نمایشی از خود بجای می‌گذارد اما در مجموع استقلال با نفراتی که در اختیار دارد عملکرد خوبی تا به اینجا در لیگ داشته و ما امیدواریم بتواند این روند را تا پایان لیگ ادامه دهد.

کارشناس فوتبال در خصوص تعطیلی متوالی لیگ بخاطر تیم ملی کشورمان گفت : اولویت اول فوتبال ما تیم ملی است و همه باید کمک کنیم تا تیم ملی فوتبال کشورمان بتواند بعد از گذشت ۴ دهه در جام ملتهای آسیا به قهرمانی دست پیدا کند تا این طلسم شکسته شود. البته مسولان سازمان لیگ هم با توجه به اینکه برنامه بازیهای تیم ملی را از مدتها پیش می‌دانستند باید برنامه ریزی بهتری انجام می دادند تا تیمها آسیب نبینند، با تعطیلی لیگ حفظ آمادگی بازیکنان سخت می شود ، هرچه تعطیلات کمتر شود کیفیت لیگ هم بهتر می‌شود.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: بازیکنان انگیزه خود را از دست نمی دهند تا بتوانند نتیجه خوب بگیرند. در حالیکه باید هفته پنجم برگزار می شد بازیهای هفته هفتم انجام شد که این اتفاق عجیبی است که تنها در فوتبال ما صورت می گیرد ولی با تمام این اتفاقات امیدوارم تیم ملی کشورمان با حضور در اردن بتواند به آمادگی کامل رسیده تا حضوری پر قدرت در جام ملتهای آسیا داشته باشد.

موسوی در خصوص پایان اختلاف بین سرمربی و مدیرعامل استقلال گفت: امیدوارم دیگر شاهد چنین اختلافاتی نباشیم، استقلال در این شرایط حساس نیاز به آرامش و تقویت دارد همه باید از مدیران تا مربیان و بازیکنان و پیشکسوتان و هواداران کنار یکدیگر باشند و اجازه ندهند حاشیه ها به تیم ضربه بزند ، اختلافاتی که بوجود آمد باعث شد تا کادر فنی نتواند به اهدافی که در سر داشت برسد ، جا دارد که مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره تلاش بیشتری از خود برای حل مشکلات استقلال نشان دهند ، مشکلات مالی بزرگترین دغدغه استقلال است که اجازه نداد آبی ها در فصل نقل و انتقالات موفق باشند و دیدیم که چه بازیکنانی قرار بود به استقلال بیایند اما بخاطر مشکلات مالی به تیم‌های دیگر پیوستند.

موسوی در پایان خاطر نشان کرد: باید از بزرگان استقلال هم تشکر کنیم که پادرمیانی کردند و باعث شدند تا اختلافات ، سو تفاهمات و کدورت‌ها از بین برود البته آنها نباید استقلال را به حال خود رها کنند ، باید کنار کادر فنی و مدیریت باشگاه باشند و تجربیات خود را به آنها انتقال دهند ، ولی تاکید میکنم که هییت مدیره هم باید تلاش بیشتری از خود نشان دهد تا مشکلات استقلال برطرف و آرامش به اردوی آبی پوشان باز گردد