یوفا از تصمیم خود برای حضور روسیه در مسابقات فوتبال عقب کشید

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز سه‌شنبه گفت: یوفا تصمیم گرفته است از برنامه خود برای بازگرداندن تیم‌های روسی به مسابقات جوانان خود صرف نظر کند. فیفا که هفته گذشته تعلیق تیم جوانان روسیه را لغو کرده بود هنوز به این تصمیم واکنشی نشان نداده است.

سخنگوی یوفا در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ راه‌حل فنی برای اینکه به تیم‌های روس اجازه حضور در مسابقات را بدهیم پیدا نشد.

این تصمیم با استقبال فدراسیون فوتبال اوکراین روبرو شد.

اتحادیه اروپا پیش از این خواسته بود راه حلی برای حضور مجدد روسیه در مسابقات اروپایی زیر ۱۷ سال پیدا شود. این سازمان خواسته بود «حتی با وجودی که قرعه‌کشی مسابقات انجام شده است» اما تیم‌های روس بتوانند بدون استفاده از پرچم، سرود ملی و لباس رسمی و خارج از خاک روسیه در این بازی‌ها شرکت کنند.