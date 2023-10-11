به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اینانلو صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ملارد که به به ریاست جابر کریمی فرماندار ملارد و با حضور اعضای این کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری و با دستور کار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تعهد اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد، ارائه گزارش تعداد پروانه‌های کسب و کار صادره، طرح‌های صنعتی و تولیدی، ارائه گزارش از وضعیت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان برگزار شد اظهار داشت: تعهد ایجاد اشتغال ملارد در سال ۱۴۰۲ نه هزار و ۲۷۷ نفر تعیین شده است.

وی در ادامه از تحقق ۶۹ درصدی تعهد اشتغال در ملارد خبر داد و عنوان داشت: بنا بر آمار منتشر شده در سامانه رصد تا ۱۸ مهر سال جاری برای شش هزار و ۳۵۸ نفر جویای کار در ملارد اشتغال ایجاد شده است که نشان از عزم جدی مسئولان دارد.‌

معاون فرماندار ملارد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی ملارد تصریح کرد: با تکمیل و راه اندازی این شهرک برای بیش از ۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.