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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۵

سخنگوی مرکز اورژانس ۱۱۵ خوزستان خبر داد؛

۷ کشته در انفجار گاز یک منزل روستایی در سوسنگرد

۷ کشته در انفجار گاز یک منزل روستایی در سوسنگرد

اهواز - سخنگوی مرکز اورژانس ۱۱۵ خوزستان گفت: بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در روستای گلبهار سوسنگرد، هفت نفر جان خود را از دست دادند.

عارف اصل شرهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه صبح امروز چهارشنبه ساعت ۷:۰۵ رخ داد که از اعضای هفت نفره ساکن در منزل منفجر شده تا کنون هفت کشته از زیر آوار خارج شده است.

وی، علت حادثه را انفجار گاز در منزل مسکونی عنوان کرد و گفت: پس از وقوع این حادثه به اورژانس ۲ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس ۱۱۵ خوزستان با بیان اینکه احتمال افزایش جانباختگان وجود داد گفت: این حادثه در یک واحد مسکونی ویلایی رخ داده که به علت شدت انفجار این خانه به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده و هنوز تعداد دقیق مصدومان و کشته شدگان مشخص نیست.

کد مطلب 5908528

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