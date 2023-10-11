عضو شورای شهر گرگان به حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات قضائی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنان، متهم ردیف اول این پرونده بر اساس رأی دادگاه به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و مجازات تکمیلی محکوم شد.

آسیابی افزود: ۵ متهم دیگر در این پرونده که شامل کارمندان شهرداری گرگان هستند نیز به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند.

وی گفت: رأی صادر شده بدوی و قابل اعتراض است.

وی ادامه داد: سومین پرونده مربوط به پرونده فساد شهرداری و شورای شهر گرگان که مربوط به دیگر عضو شورای شهر و ۱۸ متهم دیگر است نیز در دادگاه کیفری یک استان در حال برگزاری بوده و تاکنون ۲ جلسه آن برگزار شده است.

آسیابی افزود: رأی بدوی نخستین پرونده هم که مربوط به مدیر شهری سابق گرگان و ۳ نفر دیگر بود، مرداد امسال صادر شد.

سال گذشته در پرونده معروف به فساد شهرداری، شهردار، دو عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با تعدادی کارچاق کن و پیمانکار بازداشت شدند.