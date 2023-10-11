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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی؛

۵۶عنوان کتاب کودک به کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال می‌شود

۵۶عنوان کتاب کودک به کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال می‌شود

همزمان با هفته ملی کودک، ۵۶ عنوان کتاب کودک در ۱۰۵ هزار و ۳۰۹ نسخه توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حال ارسال به کتابخانه های عمومی کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی کودک، ۵۶ عنوان کتاب کودک در ۱۰۵ هزار و ۳۰۹ نسخه توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حال ارسال به کتابخانه های عمومی کشور است.

این منابع بخشی از منابع ارسالی در قالب بسته‌های نورسیده ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ است.

منابع کودک ارسالی از ۳۵ ناشر از جمله آفرینگان، افق، امیرکبیر، پرتقال، به‌نشر، توت، دارالحدیث، ذکر، زعفران، فاطمی، قدیانی، کتاب نیستان، لک لک، مدرسه و هوپا خریداری شده است.

«گورشاه»، «بارتیموس: دروازه پتولمی»، «جادوگرها»، «آخرین گاوهای دنیا»، «ماجرای گردش علمی فرانتس»، «دایناسورها چگونه شب بخیر می‌گویند»، «اگر می‌شد به بادباک‌ها طناب بست»، «در جست‌وجوی آبی‌ها»، «بازی‌های آدامسی»، «قطار حیوانات: خرت و پرت‌های دوست‌داشتنی»، «خانه‌ای برای آدم کوچولوها»، «املت شکر»، «پنیر پرنده» و «راز بزرگ آقا خرگوشه» برخی از عناوین ارسال شده است.

کد مطلب 5908601

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