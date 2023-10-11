به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی کودک، ۵۶ عنوان کتاب کودک در ۱۰۵ هزار و ۳۰۹ نسخه توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور در حال ارسال به کتابخانه های عمومی کشور است.
این منابع بخشی از منابع ارسالی در قالب بستههای نورسیده ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ است.
منابع کودک ارسالی از ۳۵ ناشر از جمله آفرینگان، افق، امیرکبیر، پرتقال، بهنشر، توت، دارالحدیث، ذکر، زعفران، فاطمی، قدیانی، کتاب نیستان، لک لک، مدرسه و هوپا خریداری شده است.
«گورشاه»، «بارتیموس: دروازه پتولمی»، «جادوگرها»، «آخرین گاوهای دنیا»، «ماجرای گردش علمی فرانتس»، «دایناسورها چگونه شب بخیر میگویند»، «اگر میشد به بادباکها طناب بست»، «در جستوجوی آبیها»، «بازیهای آدامسی»، «قطار حیوانات: خرت و پرتهای دوستداشتنی»، «خانهای برای آدم کوچولوها»، «املت شکر»، «پنیر پرنده» و «راز بزرگ آقا خرگوشه» برخی از عناوین ارسال شده است.
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