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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

مدیر جهاد کشاورزی شفت خبر داد؛

پیش بینی برداشت ۴۰ تُن شاه بلوط از باغات شهرستان شفت

پیش بینی برداشت ۴۰ تُن شاه بلوط از باغات شهرستان شفت

شفت- مدیر جهاد کشاورزی شفت از پیش بینی برداشت ۴۰ تُن شاه بلوط از باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یوسف نژاد با اشاره به اینکه شهرستان شفت قطب تولید شاه بلوط در کشور است، گفت: پیش بینی می‌شود، باغداران شفتی امسال ۴۰ تن شاه بلوط به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برداشت کنند.

یوسف نژاد افزود: ۴۵۰ باغدار شفتی در ۱۵ هکتار از زمین‌های کوهستانی خود شاه بلوط کشت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برداشت شاه بلوط تا اوایل آبان ماه ادامه دارد تصریح کرد: شهرستان شفت با ۱۵ هکتار باغ شاه بلوط در زمین‌های شیب دار و پراکنده در روستاهای ویسرود، ساینینگاه، کلوان، طالقان، بابارکاب و لپوندان بزرگترین تولید کننده این میوه فندق مانند در کشور است.

کد مطلب 5908609

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