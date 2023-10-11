به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «چاههای طلا» ساخته سعید تیمار در بخش اصلی شانزدهمین دوره جشنواره حقوق بشر «Festival Entretodos» برزیل به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم در بخش «Other Seams» این جشنواره را از آن خود کرد.
این فیلم، قصه «اسما» را به تصویر میکشد که میکوشد خواهر خود، «عذرا» را از دام یک ازدواج اجباری نجات دهد؛ سپیده موسوی، طیبه زندش، سعید موحدی و محمد سلامتی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
«چاههای طلا» پیش از این نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلمبرداری از پانزدهمین دوره جشنواره «ایسلانتیلا سینه فروم» و برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه از یازدهمین جشنواره فیلم «موسترمپ» در اسپانیا شده بود.
«چاههای طلا» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی سعید تیمار ساخته شده و پخش بینالمللی آن بر عهده «شمید فیلم» است.
از دیگر عوامل این فیلم کوتاه میتوان به: مدیر فیلمبرداری: تورج قادری، تدوین: سعید تیمار، صدابردار: امین اردانی، طراح لباس: رحیمه سرودی، چهرهپرداز: زهرا چهرهنگار، بازیگردان و دستیار کارگردان: رضا آزاد دریایی، برنامهریز: آرتا زاهدی، اصلاح رنگ و جلوههای ویژه: علیرضا قادری اقدم، عکاس: امیر پارسا بنی عامریان، پوستر: علیرضا قادری اقدم و بابک صفری، ترجمه اسپانیایی: رامین وحیدزاده، عنوانبندی: سمیرا تیمار، دستیارفیلمبردار: جواد قنبری، دستیار صدا: سعید حسینی، مدیر تولید: یوسف تیمار، سرمایهگذار: شرکت اسکلت آفتاب قشم، تیمآرت استودیو، پخش بینالملل: شمید فیلم.
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