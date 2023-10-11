به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، علی دلگیر مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان گفت: ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه بامداد امروز (چهارشنبه) زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ درجه در مقیاس ریشتر، کشور افغانستان را لرزاند به گونه‌ای که شدت این لرزش، ساکنان مشهدالرضا را وادار کرد تا بامداد امروز را به مناطق امن و بیرون از منازل پناه برند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با هماهنگی سریع به عمل آمده، تیم‌های ارزیاب و پایش شبکه به مناطقی که بیشترین تکانه‌ها را به همراه داشت اعزام شدند تا ضمن بررسی وضعیت ارتباطی و کیفیت پوشش شبکه اینترنت، تداخل‌های احتمالی در مسیرهای مرزی را به صورت آنی مرتفع سازند.

دلگیر خاطرنشان کرد: گزارشات ارسالی تیم‌های ارزیاب از نواحی مختلف مرزی در استان، نشان دهنده پایداری کامل وضعیت ارتباطی و ثبات کیفیت پوشش شبکه اینترنت در این مناطق است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی تصریح کرد: تیم‌های رفع تداخل فرکانس در مناطق زلزله زده مرزی استان مستقر خواهند بود تا از بروز هرگونه اختلال یا افت کیفیت احتمالی در پوشش شبکه ارتباطی جلوگیری شود.

زلزله بامداد امروز بعد از آن رخ داد که شنبه گذشته زلزله قوی دیگری با شدت ۶.۵ ریشتر در شهر هرات افغانستان رخ داده بود و در پی آن مشهد و چند شهر دیگر به لرزه درآمد.