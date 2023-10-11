طرح هادی روستای «قشلاق» ملارد به قید فوریت تعیین تکلیف شود ‌

به گزارش خبرنگار مهر، جابر کریمی صبح چهارشنبه در جلسه ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات روستای قشلاق گفت: اولین طرح هادی این روستا در سال ۱۳۸۲ در ۱۶ هکتار از اراضی تصویب و ابلاغ گردید که در حال حاضر به صورت غیر قانونی به ۲۸ هکتار توسعه یافته است.‌

وی افزود: حدود ۱۰ هکتار و ۱۰۰۰ قطعه مسکونی ناایمن که غالباً"در بازه زمانی سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در چاله قشلاق شکل گرفته است. کریمی اظهار کرد: کوتاهی مسئولین گذشته در دستگاه‌های مختلف باعث شکل گیری این سکونت گاه غیر رسمی شده و امروز به عنوان یکی از چالش‌های اساسی و معضلات اجتماعی، فرهنگی شهرستان تبدیل شده است.

کریمی ادامه داد: متأسفانه تأخیر در بازنگری طرح هادی منجر به تغییر کاربری‌های خدماتی گردیده به نحوی که از سه هکتار کاربری خدماتی عمومی پیش بینی شده در زمان ابلاغ طرح هادی در داخل بافت، ۲/۲ هکتار به صورت غیر مجاز به مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده و در حال حاضر این روستا با فقر سرانه‌های خدماتی روبرو است.

فرماندار ملارد با اشاره به جمعیت ۵۵۰۰ نفری روستای قشلاق در سرشماری سال ۱۳۹۵، عنوان داشت: جمعیت حال حاضر روستا دو برابر شده و با دریافت اطلاعات از شبکه بهداشت و درمان جمعیت به بیش از ۱۱ هزار نفر رسیده است کریمی خطاب به معاون مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران ابراز داشت: توقع و انتظارما این است به قید فوریت طرح هادی روستا تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا بتوانیم مشکلات اساسی این روستا را با همکاری دستگاه‌ها رفع کنیم.