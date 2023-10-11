به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست از سلسله نشستهای همایش روشهای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی برگزار میشود.
گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با شرح و عنوان هفتمین سلسله نشستهای همایش روشهای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی رویکردهای نوپدید و چالشهای پیشرو را بررسی خواهد کرد.
نیره دلیر، سید محمدهادی گرامی سخنران این نشست خواهند بود و فاطمه براتلو مدیر این جلسه است.
این نشست یکشنبه، ۲۳ مهر ۴۰۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا میشود.
علاقه مندان جهت حضور مجازی میتوانند از طریق پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست:https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-via-tpq-tsb اقدام کنند.
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