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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی بررسی می شود

روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی بررسی می شود

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های همایش روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی رویکردهای نوپدید یکشنبه، ۲۳ مهر ماه در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست از سلسله نشست‌های همایش روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی برگزار می‌شود.

گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با شرح و عنوان هفتمین سلسله نشست‌های همایش روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو را بررسی خواهد کرد.

نیره دلیر، سید محمدهادی گرامی سخنران این نشست خواهند بود و فاطمه براتلو مدیر این جلسه است.

این نشست یکشنبه، ۲۳ مهر ۴۰۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا می‌شود.

علاقه مندان جهت حضور مجازی می‌توانند از طریق پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست:https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-via-tpq-tsb اقدام کنند.

کد مطلب 5908676

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