اختصاص زمین ۴۵۰ هکتاری به شهرک صنعتی جدید دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار دهمین جشنواره ملی پسته دامغان در دانشگاه این شهر از توسعه زیرساختهای دامغان به مثابه یک کار بزرگ یاد کرد و بیان داشت: جذب سرمایه گذار برای ظرفیتهای تولیدی شهرستان یکی از اقداماتی است که پیگیری میشود.
وی از اختصاص ۴۵۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی جدید دامغان خبر داد و افزود: استقرار واحدهای مختلف در این مجموعه به زودی صورت خواهد گرفت تا شاهد رشد و شکوفایی تولید و اشتغال در شهرستان باشیم.
نماینده دامغان در مجلس به ظرفیتهای تولیدی پسته هم اشاره کرد و بیان داشت: تداوم این نوع جشنوارهها در زمینه جذب سرمایه گذار و به خصوص رونق صنایع تبدیلی میتواند مؤثر باشد.
ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی
فرماندار دامغان نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم ضمن بیان اینکه ۲۴ هزار هکتار مجموع اراضی کشاورزی شهرستان است که ۱۷ هزار هکتار آن زیر پسته کاری قرار دارد، بیان کرد: برداشت ۴۲ هزار تن پسته نشان از ظرفیتهای عظیم شهرستان دامغان دارد.
مهدی بندرآبادی با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ تن پسته خشک از باغات شهرستان دامغان برداشت میشود، تاکید کرد: به لحاظ کیفی نیز پسته دامغان در زمره بهترین ظرفیتهای توسعه صادراتی و اقتصادی کشورمان محسوب میشود.
وی به برگزاری دورههای مختلف جشنواره پسته نیز اشاره کرد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته بخشی از مسائل و مشکلات باغداران حل شده است.
فرماندار دامغان از تلاش و اقدام برای تکمیل زنجیره گردش در این شهرستان ویژه محصول پسته خبر داد و ابراز کرد: در سالهای اخیر چندین واحد فرآوری پسته در شهرستان ایجاد شده است.
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