به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: بیلزنی تنها مراسم ماه محرم در خراسان جنوبی است که در هیچیک از شهرستانهای دیگر کشور به چشم نمیخورد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این مراسم فقط در شهر خوسف در ظهر عاشورا برپا میشود و در سالهای اخیر توانسته توجه گردشگران را به خود جلب کند، افزود: برای برپایی این مراسم در هر یک از دو هیات خوسف دو دسته پانزده نفری که در مجموع چهار دسته هستند، تشکیل میشود.
شاه وردی بیان کرد: هر یک از نفرات بیل به دست در دستهها دایرهوار و به هم چسبیده بیلهایشان را به طرف آسمان میگیرند و در هنگام حرکت هر یک از نفرات تیغه بیلش را به بیلهای دیگر میزند و همه با هم یک صدا میگویند حیدر علی میگویند.
شاهوردی اظهار کرد: مراسم بیلزنی نوعی شبیهسازی از طایفه بنی اسد در صحرای کربلاست که این طائفه پس از واقعه عاشورا با بیل و یا ابزار دیگری که در دست داشتند آن شهیدان دشت کربلا را به خاک سپردند.
وی ادامه داد: مردم اعتقاد دارند بیلزنی در عصر عاشورا مایه برکت محصولات کشاورزی آنان در سال زراعی میشود و این مراسم با شماره ۵۰۸ در فهرست آثار ملی کشور (ناملموس) به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی یادآور شد: مراسم بیل زنی خوسف در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران با شماره ۲۰۲۰۹۳۶۹ به ثبت رسید و گواهینامه صادره و به استان ابلاغ شد و امکان ثبت این مراسم در سطح ملی نیز وجود دارد.
شاهوردی با بیان اینکه جشنوارهها و رویدادهای گردشگری یک فرصت عالی برای توسعه گردشگری و معرفی استان است، گفت: باید از این فرصتها برای توسعه همهجانبه استان استفاده کرد.
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