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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

افزایش کشته‌های انفجار گاز در سوسنگرد به ۸ نفر

افزایش کشته‌های انفجار گاز در سوسنگرد به ۸ نفر

سوسنگرد - سخنگوی مرکز اورژانس خوزستان از افزایش کشته‌های انفجار گاز در سوسنگرد به هشت نفر خبر داد.

عارف اصل شرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه ساعت ۷ و ۵ دقیقه یک خانه در روستای گل‌بهار در شهر سوسنگرد بر اثر انفجار گاز تخریب شد.

سخنگوی مرکز اورژانس خوزستان اضافه کرد: بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و عملیات امداد و نجات آغاز شد.

وی با اشاره تعداد فوتی‌های حادثه مذکور گفت: تاکنون هشت نفر (چهار فوتی بیمارستان چمران و سه فوتی نفت سوسنگرد و یک فوتی طالقانی اهواز) که ۲ مرد حدود ۴۰ ساله و ۶ خانم ۴۰-۳۰-۴۰-۴۵-۴۵ ساله و نوزاد و ماهه هستند، جان خود را از دست دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس خوزستان تصریح کرد: همچنین در این حادثه چهار نفر، ۲ آقا در سنین ۶ و ۱۲ ساله و ۲ خانم در سنین ۵ و ۶۰ ساله مصدوم و به بیمارستان طالقانی و گلستان انتقال داده شدند.

کد مطلب 5908742

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