به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در حاشیه ورود «شیخ ابراهیم زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه به تهران و حضور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشجویان طومار مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی را امضا کردند.

گفتنی است که در طومار امضا شده توسط دانشجویان آمده است که ما دانشجویان و جوانان امضا کننده این طومار نیز اعلام می‌داریم که در این جنگ نابرابر رژیم منحوس و استکبار جهانی علیه اسلام و انسانیت آماده هر گونه مجاهدت در راستای نابودی این شر مطلق و نجات مردم مظلوم تحت فرماندهی مقام معظم رهبری هستیم تا زمینه ساز ظهور حضرت باشیم.

بر اساس این گزارش گروه تواشیح «عمار الهدی» از قم نیز در آئین استقبال از شیخ مبارز به اجرای برنامه پرداختند.

لازم به ذکر است که «شیخ ابراهیم زکزاکی»، رهبر شیعیان نیجریه در دومین سفر خارجی خود پس از پایان حصر خانگی، صبح امروز چهارشنبه ۱۹ مهرماه برای حضور در ایران، دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شد.