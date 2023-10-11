به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل باقری با اشاره به برنامه فراگیر پرورشی گفت: با توجه به ابلاغ این برنامه و تعیین ۵ وظیفه تربیتی اولویت دار برای مدیران، این اداره کل فعالیت محوری خود را در بخش هویت، راهاندازی هیأتهای مذهبی دانش آموزان اعلام کرده است اگرچه اقامه نماز نیز از فعالیت محوری و یکی از وظایف تربیتی در برنامه فراگیر پرورشی نیز است.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از تغییر رویکرد هیأتهای مذهبی مدارس خبر داد و اظهار کرد: دانشآموزان در بخش نورینو در سامانه mymedu آمادگی خود را برای نقش آفرینی در این هیأتها اعلام کنند.
وی افزود: واگذاری فعالیتهای پرورشی مدارس به اعضای هیأتهای مذهبی نیز جز اولویت کاری اداره کل خواهد بود لذا ذیل هدف تربیتی هویت، از مدیران مدارس انتظار داریم دانش آموزان را تشویق کنند تا با مراجعه به سامانه my.medu در قسمت نورینو به عنوان داوطلب فعالیت در هیأتهای مذهبی، ثبت نام کنند.
باقری گفت: بعد از این ثبت نام و مشخص شدن علاقه دانش آموزان در قالبهای مختلف، فعالیتهای مختلف و کنشگری آنان در مدرسه آغاز میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم با تلاش مدیران مدارس دانش آموزان آگاه وارد این سامانه شوند و با اعلام آمادگی دانش آموزان، مدیران به آنان نقش مؤثر دهند تا جهشی را در فعالیتهای قرآن، عترت و نماز مدارس شاهد باشیم.
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