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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در فردوس به سه نفر جان دوباره بخشید

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در فردوس به سه نفر جان دوباره بخشید

بیرجند-معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اهدای اعضای شادروان علی اصغر مولایی ساکن فردوس که دچار مرگ مغزی شده بود، به سه بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسماعیلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهدای اعضای شادروان علی اصغر مولایی به سه بیمار نیازمند اظهار کرد: با اعلام رضایت خانواده مرحوم مولایی، زنده یاد روز دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد منتقل و تحت عمل جراحی اهدا عضو قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: قرنیه‌های زنده یاد علی اصغر مولایی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال و قسمتی از پوست شادروان جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

اسماعیلی از اهدای عضو به عنوان باقیات صالحات برای اهدا کننده و خانواده وی یاد کرد و ضمن عرض تسلیت، ابراز همدردی و تقدیر از این عمل انسان دوستانه و ایثارگرانه تصریح کرد: اینکه اعضای مرحوم علی اصغر مولایی، جانی دوباره به بیماران دردمند بخشیده و امید زندگی و زنده ماندن را به خانواده آنها هدیه داده است نشان از روح بزرگ و نوع دوستی خانواده آن مرحوم است.

وی افزود: تسلیم در برابر تقدیر الهی و رضایت به عمل انسانی اهدای اعضای آن مرحوم توسط خانواده، علاوه بر اجر معنوی و رضایت خدواند متعال، سبب تداوم حیات این بزرگ مرد در وجود بیماران نیازمند پیوند خواهد بود.

کد مطلب 5908770

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