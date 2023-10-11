به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور با حضور رئیس و جمعی از مدیران سازمان دارالقرآن الکریم، اعضای هسته مرکزی این هیئت، رؤسای ادارات امور قرآنی و اعضای هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی استان‌ها و شهرستان‌های کشور در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد.

در این نشست که رؤسای ادارات امور قرآنی کشور، رؤسا و اعضای هیأت‌ها ی اندیشه ورز بانوان قرآنی در سراسر کشور به صورت برخط حضور داشتند، حجت الاسلام تقی زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، ضمن تبریک فتوحات و آغاز حرکت بزرگ جنبش اسلامی فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد این حرکت بزرگ به فتح قدس برسد که جز یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است.

وی به بیان نکاتی پیرامون اهمیت هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی، مأموریت‌ها و وظایف اصلی سازمان دارالقرآن الکریم و همچنین عملیات حفظ موضوعی قرآن کریم در سطح کشور پرداخت و افزود: در این شکی نیست که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بحث هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی را بسیار جدی دنبال و پیوسته این اهمیت و اولویت را در جاهای مختلف مطرح می‌کند و نظر خود ما هم همین است که هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی را باید تقویت کنیم که البته حضور افرادی چون دکتر خواجه پیری، دکتر افتخاری و بزرگان دیگر در این هیئت، این بستر را مهیا می‌کند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به وقفه‌های ایجاد شده در مدیریت سازمان دارالقرآن الکریم در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برایمان مهم بود طراحی مناسبی صورت بگیرد و هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی در آن جایگاهی که باید قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز با توجه به فضا و شرایط فرهنگی ایجاد شده حرکت باید حرکت جبهه‌ای باشد و غیر از حرکت جبهه‌ای که سنگرهای اصلی تبدیل به سنگرهای فکری، معرفتی و فرهنگی شده حرکت دیگری جوابگو نیست و بر این اساس فعالیت‌ها باید مأموریت محور و عملیات محور تعریف شود.

حجت الاسلام تقی زاده با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند نیاز داریم مفاهیم پایه قرآن برای عموم آحاد جامعه تبدیل به اشتراکات ذهنی شود، به اضافه شدن دو مأموریت جدید به سازمان دارالقرآن الکریم یعنی تمرکز بر مباحث معانی معارف مفاهیم و تدبر در قرآن کریم و گفتمان سازی مفاهیم پایه‌ای و استفاده از ابزار هنر و رسانه که جز مأموریت‌های اصلی این سازمان است اشاره کرد و افزود: تجلی این دو مأموریت بحث حفظ موضوعی خواهد شد که این امر از منظر دید ما هم به فضای تدبر و مفاهیم قرآن کریم کمک خواهد کرد، که دغدغه تزریق معنا و مفاهیم را در جامعه دنبال کنیم و از طرفی دیگر حفظ موضوعی قالب مناسبی برای ورود به رسانه و گفتمان سازی است، چرا که در بحث حفظ موضوعی می‌توان بسیاری از ایده‌ها و خلاقیت‌ها را نمایان کرد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: ما در زمینه حفظ موضوعی دو عملیات کوتاه و بلند مدت را دنبال خواهیم کرد. در عملیات کوتاه مدت، با این دغدغه که بتوانیم واقعیت میدان را ارزیابی کنیم بر آیات مربوط به حوادث اخیر کشور یعنی حجاب، عفاف، زن و خانواده است تمرکز خواهیم کرد و امیدواریم در گام دوم که در ماه‌های رجب و شعبان است حرکت را آغاز و در ماه مبارک رمضان که قله فعالیت‌های قرآنی است، جریان حفظ موضوعی را به صورت کاملاً جدی در سطح کشور تقویت کنیم.

وی در پایان گفت: ما در این عملیات نیاز به افرادی داریم که تلقی درستی از اهداف داشته باشند و بتوانند جریان سازی کنند و یکی از بهترین ظرفیت‌های میدان ما در سطح استان و شهرستان هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی هستند.