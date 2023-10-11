حذف سه نماینده ایران در روز دوم/ برنامه روز پایانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از مسابقات گرن دپری در سال ۲۰۲۳ امروز چهارشنبه ۱۹ مهرماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۸-، ۸۰- کیلوگرم آقایان و ۶۷- کیلوگرم بانوان در سالن «شانگسی» شهر تائویان چین پیگیری شد که سه نماینده ایران در اوزان ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، «متین رضایی» در مبارزه نخست خود «دویون کوون» از کره جنوبی را در دو راند متوالی شکست داد. وی دور دوم در پیکار با «اولوگ بک رشیدوف» ازبکستانی دارنده طلای جهان و المپیک ۲ بر صفر بازی را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم تیم کشورمان دو نماینده داشت. مهران برخورداری ابتدا برابر «الکساندر رادکوویچ» از اتریش ۲ بر صفر به برتری رسید اما برابر «صالح الشرابتی» حریف عنواندار المپیک توکیواز اردن ۲ بر صفر بازی را واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. میرهاشم حسینی دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا «پارک وو هئوک» قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ را ۲ بر صفراز پیش رو برداشت و سپس «آندره ریچارد اوردمن» از نروژ را نیز با همین نتیجه شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی در مبارزه با «جسوربک جایسانوف» قهرمان گرنداسلم ووشی و قهرمان آسیا ۲۰۲۲ از کشور ازبکستان ۲ بر صفر بازنده و از جدل خارج شد.

مبارزه سنگین وزن‌ها در روز پایانی

فردا پنجشنبه بیستم مهرماه این دوره از مسابقات با برگزاری رقابت‌های اوزان ۸۰+ کیلوگرم آقایان و ۶۷+ کیلوگرم بانوان پایان خواهد یافت. در روز پایانی رقابت‌ها در وزن ۸۰+ کیلوگرم سجاد مردانی در پایین جدول ابتدا به دیدار «پاسکو بوزیچ» از کرواسی می‌رود و در صورت برتری باید با برنده دیدار نماینده لبنان و برزیل پیکار کند.

ابوالفضل عباسی دیگر نماینده ایران در این وزن «احمد راوی» از مصر را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به دیدار برنده مبارزه ترکیه و کره جنوبی خواهد رفت. در سمت جدول کاپیتان تیم ملی «ایوان ساپینا» از کرواسی ایستاده است. در سمت جدول عباسی «سونگ ژائو ژیانگ» از چین و «نیکیتا رافالوویچ» از ازبکستان که تکواندوکاران سرشناسی در جهان محسوب می‌شوند، قرار دارند.

برای تیم ملی کشورمان در روز نخست این مسابقات ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم موفق به کسب نشان ارزشمند نقره شده است.