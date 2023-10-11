اعلام نتایج آزمون دبیری تا آخر مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خالقی در ویژه برنامه گفتگو که از شبکه شاد به صورت زنده پخش شد گفت: پیش بینی شده است نتایج آزمون دبیری تا آخر مهر اعلام شود. امیدواریم زودتر اعلام شود اما به دلیل سبک ارزیابی که امسال وجود داشت و تغییر سیستم برنامه‌ریزی امیدواریم تا پایان ماه جاری اعلام شود.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در چند سالی که آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار می‌شد، امسال رایزنی کردیم تا تکمیل ظرفیت هم برای این آزمون‌ها صورت گیرد، توضیح داد: سازمان استخدامی هم با ما همکاری کردند. دفترچه تکمیل ظرفیت آموزگاری را تحویل دادیم و با سازمان اداری و استخدامی نشستی داشتیم و تحویل سازمان سنجش شده و دیروز نیز اعلام شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه رتبه بندی و احکام جدید چه زمانی اعلام می‌شود، تصریح کرد: بررسی اولیه تمام اعتراضات صورت گرفته و به اتمام رسیده و رتبه‌بندی انجام شده است. رتبه‌های ۱ و ۲ را باید هیأت ممیزه در استان‌ها رسیدگی می‌کردند که ابلاغ شد. ماه قبل پس از رسیدگی به اعتراضات، ۵۹ هزار حکم جدید در رتبه‌بندی صادر و در کارتابل‌های اداری استان‌ها قرار داده شد و حتی معوقه ۶ ماهه هم واریز شد.

خالقی در مورد صدور احکام بازنشسته‌ها، تصریح کرد: احکام تعداد زیادی از بازنشسته‌ها صادر شده است. اینها را در اولویت قرار داده بودیم و بقیه هم در حال بررسی هستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر دیگر جهان هوشمند شده است و سیستم‌ها کارهای اصلی را انجام می‌دهند. فردی از برخی استان‌ها به تهران آمده و پیگیر کار است که اصلاً لزومی ندارد. کارها از طریق سامانه انجام می‌شود و شرمندگی این امر فقط برای ما می‌ماند لذا اگر موردی بود از طریق استان‌ها پیگیر باشند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پایان سخنان خود تصریح کرد: جلسات ستاد مرکزی رتبه‌بندی هفتگی برگزار می‌شود و فعالیت کارگروه‌ها را رصد می‌کنیم.