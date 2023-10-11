به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در نشست با فعالین و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: در بحث حقوق عامه با هیچکس تعارفی نداریم و چنانچه هر مسئولی به وظایف قانونی خویش عمل نکند طبق قانون با وی برخورد خواهد شد

وی افزود: به همین منظور در راستای حقوق عامه نامه نگاری‌های متعددی با شخص رئیس جمهور و مدیران داشته‌ام به عنوان مثال در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر موضوع عدم پرداخت حقوق آلایندگی به مدت یک سال و نیم به شرکت گاز را مطرح و پیگیر شدم.

رئیس‌کل دادگستری بوشهر بیان کرد: در بحث سفر لنج دارهای استان با رئیس‌جمهور صحبت کردم که به مدت ۶ ماه است که این قشر حتی یک سفر نرفته‌اند و این در صورتی است که تنها راه گذران زندگی لنج‌دارها همین سفرهای دریایی است که با همین پیگیری‌ها سبب اجازه برای سفر اول لنج دارها و ابراز نظر موافق برای سفر دوم این عزیزان نیز شده است.

وی اظهار داشت: به دادستان‌های سراسر استان نیز اعلام کرده‌ام که نسبت به حقوق عامه باید ورود پیدا کنند و نامه‌ها و گزارشات واصله نیز حکایت از ورود دادستان‌ها به مسائلی نظیر مشکلات جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و هر جا که با حقوق عامه مرتبط است دارد.

برخورد جدی با مفاسد اقتصادی

مهر انگیز در مورد موضوع مفاسد اقتصادی نیز گفت: همانطور که نظر مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه برخورد قاطع با فساد است دستگاه قضائی استان نیز در این راستا تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. قوه قضائیه آخرین مرحله مبارزه با فساد است و نهادهای نظارتی باید به طور مستمر به وظایف قانونی خویش عمل کنند.

وی در مورد صدور اسناد بخش آب پخش و هلیله و بندرگاه گفت: در این خصوص دستگاه قضا به بحث صدور اسناد برای بخش آب پخش و هلیله و بندرگاه ورود کرده و اقدامات خوبی صورت گرفته و اسنادی نیز در این راستا صادر شده است و در مورد ۱۳ روستا در منطقه ویژه در شهرستان عسلویه که موات اعلام کرده بودند نیز با گذاشتن وقت و پیگیری‌های مداوم چه در سطح استان و چه در سطح کشور توانستیم مشکل اسناد مردم این روستاها را حل کنیم.

رئیس‌کل دادگستری بوشهر خاطرنشان کرد: پس از نقشه برداری از مسئولین ذیربط قول مساعد گرفته‌ایم که این ۱۳ روستا را از موات خارج کنند که با این اقدام حدود ۱۰ هزار نفر فقط در شهرستان عسلویه مشکل اسناد مالکیت آنها حل می‌شود.

مردم‌داری اولویت دستگاه قضائی است

مهرانگیز در ادامه مردم‌داری را مهم‌ترین اولویت دستگاه قضائی برشمرد و افزود: برای انتصابات اولین ملاک من گزینش قضات مردم مدار و کسانی بوده که با مردم بتوانند تعامل داشته باشند. مردم شریف استان بوشهر خط قرمز من هستند و از هیچ قاضی این را نخواهم پذیرفت که در اتاقش روی مردم بسته باشد یا با مردم رفتار بدی داشته باشد.

وی در خصوص موضوع مطرح شده در خصوص اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی بیشتر ناشی از حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی است ولی تمام تلاش ما برای رسیدن به زمان مناسب رسیدگی است که از زمان شروع به کار اینجانب در استان، ظرف مدت یک سال بالغ بر ۱۴ هزار پرونده مسن را به سرانجام رسانده ایم که این حجم رسیدگی برای استان بوشهر تعداد بالایی است.

مهرانگیز اهمیت امر به معروف را با حدیثی از امام حسین علیه السلام که فلسفه قیام خویش را امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدش بیان فرمودند تبیین نمود و با اشاره به وجود احادیث متعدد مبنی بر اینکه اگر کسانی که وظیفه شأن امر به معروف و نهی از منکر است به وظیفه خویش عمل نکنند بدترین افراد بر آنها حکومت خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به لزوم در نظر گرفتن شرایط و مکان و زمان امر به معروف خاطرنشان کرد: آمر به معروف و ناهی از منکر باید زمان و مکان و شرایط را برای امر به معروف در نظر بگیرد.