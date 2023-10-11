فرصت یک هفته ای شرکت تپسی برای حل مشکلات سرویس مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی و رفع مشکلات پیش آمده در خصوص نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس به دانش‌آموزان از سوی شرکت تپسی، مدیر عامل این شرکت و نمایندگان شهرداری تهران و آموزش و پرورش به دادستانی تهران فراخوانده شدند.

در این جلسه تاکید شد که فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل و نقل دانش آموزی منوط به اخذ گواهی صلاحیت از مرجع ذیصلاح است و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از این موضوع مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و با احراز شرایط، می‌توانند نسبت به خدمات دهی به دانش آموزان اقدام کنند.

دادستانی تهران شرکت تپسی را مکلف کرد طی یک هفته مشکلات سرویس مدارس را رفع کند.

در این جلسه اعلام شد که قبل از شروع مدارس، ۹ هزار راننده در طرح سرویس مدارس در شرکت تپسی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، این تعداد به شش هزار نفر کاهش یافت و متعاقباً در روز اول سال تحصیلی حدود ۶۰ درصد دیگر از رانندگان نیز انصراف دادند و ارائه خدمات عملاً از پنجم مهرماه آغاز شد.

با دستور دادستانی تهران، با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در این طرح جهت بهره‌مندی از خدمات سرویس مدرسه و با توجه خدمات‌دهی ضعیف شرکت تپسی که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته، مقرر شد این شرکت به تعهدات خود در زمینه سرویس‌دهی به دانش آموزان، عمل کند.

همچنین با توجه به اینکه شرکت تپسی به منظور ارائه سرویس حمل و نقل به دانش آموزان، در مرحله پیش ثبت نام از هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده و در حال حاضر نیز به علت حجم گسترده ثبت نام، توان ارائه خدمات در شهر تهران را ندارد و با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت تپسی که برای خروج از این معضل، تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی دیگر را ضروری اعلام کرد، مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران برای سرویس‌دهی بهتر به دانش آموزان، اجرای طرح‌های تشویقی و تکلیفی لازم را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد خانواده‌ها پس از انصراف از شرکت در طرح خدمت سرویس مدارس تپسی، وجوه واریزی خود را دریافت کرده‌اند، مقرر شد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت تپسی، نواقص و اشکالات موجود را مرتفع و ظرف یک هفته نتایج را به دادستانی گزارش دهند.

با دستور دادستانی تهران، شرکت تپسی مکلف شد وجوه پرداختی توسط خانواده‌هایی که درخواست انصراف از خدمات سرویس آن شرکت را دارند، بلافاصله به آنان مسترد کند.