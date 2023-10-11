شاعران اولین‌ کسانی بودند که به اشغالگری اسراییل واکنش نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروزی اخیر گروههای مقاومت فلسطین در سرزمینهای اشغالی نشست «ساعت شعر» با حضور جمعی از شاعران جوان و ادب دوستان از جمله احمد بابایی، میلاد عرفان پور، حسین خزایی، علی داودی، رباب کلامی، ناصر فیض و محمدمهدی سیار توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سالن صفارهرندی حوزه هنری برگزار شد.
در این نشست به نقش شعر و حضور پررنگ شاعران در سالهای مقاومت پرداخته شد.
در ابتدای این نشست علی داودی، مدیر دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی گفت: با توجه به اتفاقات اخیر که چند روزی است در سرزمین اشغالی رخ داده است، ما در این نشست به مقوله شعر و نسبت شاعران فلسطین و تأثیر آنها در سالهای مقاومت و همچنین انعکاس آن در جهان اسلام میپردازیم.
وی ادامه داد: شعر فلسطین به اندازه تاریخ اتفاقات سیاسی و اجتماعی قدمت دارد و به همان اندازه شاعران با آن آشنا هستند. یکی از دلایل عمده آن این است که شعر در گذشته در جامعه فلسطین جایگاه مهمی داشته و همچنان این جایگاه را حفظ کرده است، علی رغم گسترش رشتههای هنری، شعر در این فرهنگ و قوم جایگاه ممتازی دارد.
داودی افزود: دلیل دیگر این است که از همان ابتدای درگیری و جنگ افروزی سران رژیم صهیونیستی و مهاجرت یهودیان به سرزمین اشغالی، شاعران اولین کسانی بودند که نسبت به تحولات اجتماعی و جمعیتی واکنش نشان داده و وارد میدان شدند و در این زمینه نقش مهمی داشتند.
مدیر دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی گفت: به واسطه اینکه رسانه در ابتدای آغاز درگیریها در میانه سده بیستم، محدود بود و ارتباطات مستقیم نقش ویژهای در انتقال پیام داشت، بزرگترین منبع اطلاعرسانی در جامعه عرب روزنامهها و یا محافلی مانند قهوهخانه بود که مردم گرد هم میآمدند. اینها دست به دست دادند تا پایگاهی برای شعر و حضور شاعران به وجود آید و در مورد اتفاقات پیش آمده در جامعه خود بحث و تبادل نظر کنند. به همین دلیل شاعران اولین گروههایی بودند که وارد میدان شدند. حتی مباحث و پژوهشهایی وجود دارد که رقابت بین شاعران فلسطینی و اسرائیلی را نشان میدهد. بدین ترتیب اولین درگیریها در حوزه شعر خودش را نشان داد.
داودی ادامه داد: در جریانات اجتماعی و همچنین در جنگها شاعران به شعر بسنده نکردند و در خط مقدم برای دفاع از حقانیت سرزمین خود حضور داشتند. به همین دلیل در میان شهدای مقاومت فلسطین شاعران زیادی وجود دارد.
وی افزود: شاعران بزرگ فلسطینی همچون «نزار قبانی» اشعار زیادی در زمینه مقاومت مردم فلسطین سرودهاند. از جمله آن میتوان به «مذاکرات اسلو» اشاره کرد که از اشعار مشهور این شاعر است.
مدیر دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی افزود: شعر فلسطین و شعر درباره فلسطین وجهه جهانی دارد. ما نیز در کشور عزیزمان به واسطه اینکه فلسطین پارهای از جهان اسلام است از شاعران و شعرهای آنها در برنامههای مختلف تقدیر کردیم. البته در زمینه مقاومت مردم فلسطین کتابها و فیلمهای زیادی نوشته شد که همه اینها نیازمند مطالعات و پژوهشهای زیادی است؛ اما شعر یک احساس و یک واقعیت است که در قالب حرف به میان میآید.
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