به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی نکوداشت علامه حسن‌زاده آملی که در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: علامه حسن‌زاده آملی از جمله سرآمدان عرصه علم و اخلاق در عصر ما بودند که در ۱۷ رشته علمی همانند فلسفه، ریاضیات، نجوم، عرفان، تفسیر، فقه، کلام، هیئت صاحب نظر بود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه علامه حسن‌زاده آملی همواره دنبال علم آموزی بود و این عطش کسب علم تا پایان عمر با ایشان وجود داشت افزود: یکی از رمزهای موفقیت عالمان دین همانند علامه حسن زاده آملی توفیقات الهی و بهره گیری حداکثری از زمان و فرصت‌ها بود که این ویژگی‌ها می‌تواند انسان را به مقامات عالی برساند.

وی بیان داشت: انسان باید از فرصت‌های زندگی به درستی بهره برد و عمر خود را در راستای انجام بهترین کارها و عبادات سپری کند و در این مسیر انسان باید واعظ دورن خود باشد.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: توفیق الهی به معنای آسان شدن راه سعادت از طریق اسباب است و این خود انسان است که با کردار خود زمینه را برای کسب توفیق و یا سلب آن مشخص می‌کند.

انسان برای به دست آوردن توفیقات الهی باید ارتباط خود را با پروردگار مستحکم کند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: انسان برای به دست آوردن توفیقات الهی باید ارتباط خود را با پروردگار مستحکم کند که در این صورت توفیقات الهی همراه انسان خواهد بود و در سیره عالمان دین نیز گفتگوی با خداوند وجود داشت.

وی با بیان اینکه رضایت والدین از انسان یکی از راه‌های کسب توفیقات الهی است ابراز داشت: بر اساس آیات الهی تلاش و مجاهدت در راه خداوند نیز در مسیر دریافت توفیق الهی مؤثر است.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با بیان اینکه در شخصیت علامه حسن زاده آملی توفیقات زیادی دیده می‌شود افزود: این عالم بزرگ برای کسب فیض در محضر اساتید و بزرگان حضور می‌یافت و در مسیر کسب علم هیچگاه غافل نمی‌شد و تبحر و تسلط ایشان به علوم مختلف هیچکدام را تحت الشعاع دیگری قرار نمی‌داد.

امام جمعه قم با بیان اینکه نباید در تکریم عالمان دین افراط و تفریط داشته باشیم تاکید کرد: برخی از آثار علامه حسن‌زاده آملی را باید با بیان روان ترین در اختیار نسل جوانی که تشنه معارف اسلامی هستند گذاشت.