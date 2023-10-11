تربیت و معرفی نخبگان با استفاده از علم بهترین تبلیغ دین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی فوقی ظهر چهارشنبه در جلسه نقد و بررسی فعالیت‌های محرم و صفر استان اصفهان که با حضور حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: خط مقدم تبلیغات اسلامی در کف میدان بر عهده فعالان فرهنگی و هیئات مذهبی است.

وی ایجاد تحول را یکی از نکاتی دانست که از سوی رهبر کبیر انقلاب به مردم و مسئولان مخابره شده است، اضافه کرد: امام با آمدن خودشان دنیا را تکان دادند و این مهم است که شخصی با سنی بیش از ۷۰ سال تحولی بین المللی را ایجاد کردند و به ما آموختند که برای تحول هیچ وقت دیر نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه برای ادامه مسیر نورانی انقلاب نیاز به تحول داریم، افزود: مسئولان باید سیر تحول را در خود ایجاد کنند تا بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما باید خودمان را با تغییرات آرمانی تغییر دهیم، ادامه داد: ما هر روز با جوانانی رو به رو می‌شویم که باید خود را با آنها و بر پایه آرمان‌های انقلاب همراه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین فوقی با اشاره به اینکه تغییر افراد به پیشرفت امور کمکی نمی‌کند، اضافه کرد: باید نگاه‌ها متحول شود، امروز بچه‌های دهه هشتاد نگاه متفاوتی دارند و باید خواسته‌ها و نیازهای آنها را بشناسیم و برای تبلیغ برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ارتباط با جوانان امروز فضای مجازی است، ادامه داد: باید راهکارهای ارتباط با این قشر را در فضای مجازی کشف و روی آن برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه تکریم جوانان از دیگر نیازهای امروز است، گفت: ما در شهرستان‌هایی مانند خورو بیابانک تجربیات زیادی داریم که باید به دیگر شهرستان‌ها تسری یابد.

وی با بیان اینکه نسل فعلی نیاز دارد تحول و تفاوت را در عمل و نگاه مسئولان ببیند، گفت: ما باید از روش‌های علمی برای جذب و تبلیغ استفاده کنیم، ما باید بار دیگر جابربن حیان، ابوعلی سینا و … را تربیت کنیم و باید برای جوانانمان الگوسازی درست داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین فوقی با بیان اینکه تحول نوین در تبلیغ اسلام در دستور کار ادارات شهرستانی در استان اصفهان قرار گرفته است، ادامه داد: ما سعی داریم نخبگانی را در سطح استانی، ملی و بین المللی معرفی کنیم چرا که این امر بهترین تبلیغ و برندسازی برای اسلام است.