۵۰۱ پرونده مشاغل سخت در کمیته تجدید نظر خراسان شمالی بررسی شد

مهدی اسلام خواه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۰۱ فقره پرونده مشاغل سخت و زیانآور در کمیته بدوی و تجدیدنظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی توسط دستگاههای اجرایی متولی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: در راستای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور در این مدت، کمیته بدوی بررسی و احراز اینگونه مشاغل با تشکیل ۲۱ جلسه، نسبت به بررسی و صدور رأی قطعی اقدام کرد.
وی تصریح کرد: در بررسیهای صورت گرفته تعداد هزار و ۴۲۴ عنوان شغلی برای هزار و ۴۵۹ کارگاه مطرح شد که از این تعداد هزار و ۳۱۶ عنوان شغلی مورد تأیید کمیته قرار گرفت.
اسلامخواه خاطرنشان کرد: بیمهشدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا بیستوپنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور را داشته باشند بدون شرط سنی میتوانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند.
اسلام خواه گفت: مشاغل سخت و زیانآور به کارهایی اطلاق میشود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار در آنها بالاتر از حد استاندارد است و در اثر اشتغال کارگر، تنشی بهمراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی، جسمی و روانی در فرد ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
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