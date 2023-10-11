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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

مدیر سد زاینده رود و نیروگاه کوهرنگ:

مخزن نیروگاه کوهرنگ لایروبی شد

مخزن نیروگاه کوهرنگ لایروبی شد

اصفهان- مدیر سد زاینده‌رود و نیروگاه کوهرنگ از اتمام عملیات لایروبی مخزن نیروگاه کوهرنگ و تخلیه پنج هزار مترمکعب رسوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، سید مجتبی موسوی نائینی با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم کل تخلیه رسوبات مخزن، هدپوند، نیروگاه کوهرنگ حدود پنج هزار متر مکعب بود.

وی افزود: عملیات لایروبی از اول مهرماه آغاز و طی شانزده روز به اتمام رسید.

موسوی نائینی خاطرنشان کرد: نصب برج روشنایی و نردبان فلزی برای مخزن نیز از کارهای جانبی این پروژه بود که با موفقیت به انجام رسید.

مدیر سد زاینده‌رود و نیروگاه کوهرنگ یادآور شد: عملیات آبگیری مخزن و راه اندازی واحدهای نیروگاه کوهرنگ شانزدهم مهرماه به اتمام رسید.

نیروگاه کوهرنگ بر روی خروجی تونل شماره ۲ کوهرنگ احداث شده و مخزن آبگیری، هدپوند، به ظرفیت ۸۰ هزار متر مکعب و لوله‌های آب بر، پنستاک، به طول ۱۲۰۰ متر از تأسیسات عمده آن است.

کد مطلب 5908906

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