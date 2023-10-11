به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با توجه به دستور صریح استاندار گیلان پیرو جلسه معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر امتناع از توزیع و فروش برنجهای خارجی وارداتی در بازارهای سه استان شمالی اظهار کرد: برای برون رفت از مشکلات انباشت تولیدات برنج داخلی؛ طی نامهای به همه فروشگاهها بزرگ و زنجیرهای انجمنهای پخش، شرکتهای تعاونی و اتحادیههای مرتبط امتناع از توزیع و عرضه برنج خارجی اعلام شده است.
وی با بیان اینکه ۲۳۸ هزار هکتار مزارع برنج، میتوانند ظرفیت مناسبی برای تولید برنج مطلوب ایرانی باشد، افزود: با بررسی و اعلام کارشناسان جهاد کشاورزی استان تولید برنج گیلان را از ۷۵۰ هزار تن میتوان به ۹۰۰ هزار تن در سال ارتقا داد در صورتی که حمایتهای لازم از این محصول با کیفت بومی و اصیل لحاظ شود.
این مسئول با اشاره به اجرای طرح نظارت برای تبدیل شلتوک به برنج سفید اضافه کرد: حمایت از تولیدات مرغوب داخلی وظیفه ماست و کلیه این اقدامات در مسیر حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزان پرتلاش استان است تا زحمات آنها بی اجر نماند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ضمن تاکید و الزام مکتوب به کلیه عاملین سطح عرضه و توزیع برنج در استان تا اطلاع ثانوی، گفت: علاوه بر اینکه فروشگاههای گیلانی ملزم هستند که با تعصب از عرضه و فروش برنج خارجی خودداری کنند، شهروندان فهیم نیز در جهت کمک به کشاورزان سخت کوش، از خرید و مصرف برنجهای خارجی موجود قبلی در بازار جداً اجتناب کنند.
گفتنی است، طی جلسه بررسی مشکلات و مسائل کشاورزان سه استان شمالی کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و مخبر معاون اول رئیس جمهور دستورات ویژه ای برای برون رفت از وضعیت فعلی و رفع مسائل موجود صادر کرد و استانداران سه استان شمالی کشور را مکلف کرد به منظور فروش برنج کیفی باقی مانده در انبارهای کشاورزان و سایر محصولات کشاورزی و باغی، راهکارهای تسهیل صادرات این محصولات را بررسی کنند تا از طریق منابع حاصل از صادرات، بخشی از مطالبات کشاورزان تأمین شود.
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