جشن روز جهانی کودک با حضور کودکان کار و هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مراسم جشن روز جهانی کودک با حضور کامبیز دیرباز، پژمان بازغی، گیتی خامنه، محمد دلاوری و شیما محمدی و همچنین کودکان کار در مدرسه «صبح رویش» برگزار شد.

روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ مهر در مدرسه «صبح رویش» که مختص کودکان کار در محله دروازه غار است، جشنی ویژه کودکان کار باحضور ۱۵۰ کودک از مناطق حاشیه‌ای و حومه تهران برگزار شد.

کامبیز دیرباز بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در مقابل کودکان صحبت‌های خود را با ابراز خوشحالی از اینکه در میان بچه‌ها است آغاز کرد و گفت: از امروز به بعد من کلی رفیق باحال پیدا کردم که می‌خواهم تا مدت‌ها با شما رفاقت کنم.

پژمان بازغی دیگر هنرمند کشورمان در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که در جمع شما هستم.

در ادامه این مراسم گیتی خامنه مجری برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون گفت: من حرف خاصی ندارم، چون سال‌های سال برای پدر و مادرهای شما حرف زده‌ام و برنامه اجرا کرده‌ام و آن‌ها را دعوت به دیدن کارتون‌های مختلف هرچند تکراری کرده‌ام.

این مراسم با به پرواز درآوردن «بالن آرزوها» توسط کودکان، معلمان و مربیان به پایان رسید. هر کدام از شعله‌های کوچکی که در دل بالن آرزوها بود، حامل هزاران آرزوی کودکانه بود. کودکانی که هر بار با اوج گرفتن بالن‌ها فریاد شادی سردادند.