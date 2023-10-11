به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی فیلم اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد جایزه افتخاری سال ۲۰۲۳ را به بلا تار کارگردان مشهور مجارستانی اهدا می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده که با اهدای این جایزه، آکادمی فیلم اروپا می‌خواهد ادای احترام ویژه‌ای به یک کارگردان برجسته و شخصیتی با صدای سیاسی قوی داشته باشد که نه تنها نزد همکارانش از احترامی عمیق برخوردار است، بلکه تماشاگران سراسر جهان وی را تحسین می‌کنند.

از دریافت کنندگان پیشین این جایزه می‌توان از مانوئل دی اولیویرا، میشل پیکولی، مایکل کین، آندری وایدا و کوستا گاوراس یاد کرد.

تار ۶۸ ساله پس از اکران آخرین فیلمش با عنوان «اسب تورین» که در فهرست بهترین فیلم‌های سال بسیاری از منتقدان قرار گرفت، اعلام بازنشستگی قطعی خود را از ساختن فیلم بلند اعلام کرد.

در فوریه ۲۰۱۳ او مدرسه فیلمی در سارایوو تأسیس کرد و سال ۲۰۱۷ دو فیلم کوتاه را در آمستردام به نمایش گذاشت. «نفرین» (۱۹۸۸)، «تانگوی شیطان» (۱۹۹۴)، «هارمونی‌های ورکمایستر» (۲۰۰۰) و «اسب تورین» (۲۰۱۱) از مشهورترین فیلم‌های وی هستند.

این جایزه معتبر ۹ دسامبر (۱۸ آذر) به بلا تار اهدا می‌شود.