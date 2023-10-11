به گزارش خبرگزاری مهر، همایش فصلی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با حضور محمدکاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اعضای هیئت مدیره کانون و جمعی از نمایندگان استانی برگزار شد.
حسن روحانینیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این همایش از رونمایی ۲ سامانه تنظیم (نوبتدهی ضابطهمند) و سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) در هفتههای آینده خبر داد.
روحانی نیا درباره سامانه تنظیم (نوبتدهی ضابطهمند) گفت: این سامانه، شکل مدرن و پیشرفته نوبتدهی است که اجرای دقیق آن، صف در دفاتر را به حداقل خواهد رساند، انتظار حضوری را حذف خواهد کرد و با هدایت مراجعان به دفاتر خلوتتر و عدالت در ارائه خدمات را ارتقا خواهد بخشید.
وی اظهار کرد: در این فرایند، دستگاه نوبتدهی حذف و مراجعان به سه روش ارسال پیامک کد اختصاصی هر دفتر به سر شماره ۲۰۰۰۱۴۷۰ یا اسکن QR کد دفتر و یا ورود به سامانه nobatkdke.ir و انتخاب دفتر موردنظر میتوانند نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تصریح کرد: با اجرای کامل سامانه نوبتدهی ضابطهمند در دفاتر، مردم میتوانند قبل از مراجعه به دفتر، نوبت دریافت کنند همچنین میتوانند شلوغی یا خلوتی دفاتر را قبل از مراجعه، ملاحظه کرده و دفتر دلخواه را انتخاب کنند. درواقع مهمترین ارزش سامانهی «تنظیم» اطلاع از خلوتی یا احیاناً شلوغی دفتر، قبل از مراجعه به دفتر و از روی سامانه است.
وی ادامه داد: با بهرهمندی از خدمات این سامانه، محیط دفتر خلوتتر خواهد شد و مردم نوبت میگیرند و حتی اگر خارج از دفتر باشند نزدیک شدن نوبتشان به ایشان پیامک میشود همچنین هزینه گزاف خرید دستگاه نوبتدهی و پشتیبانی سالانه آن حذف میشود و امکان توسعه از طریق اتصال به سامانههای مسیریاب نیز فراهم میشود.
روحانی نیا خاطرنشان کرد: هیچ هزینه جدیدی به دفتر تحمیل نمیشود و نظارت کانون بر ترافیک دفاتر را تقویت میکند همچنین توزیع عادلانه مراجعان به دفاتر اتفاق میافتد و از سوی دیگر مصرف کاغذ برای نوبتدهی نیز حذف میشود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: اکنون اغلب دفاتر استان تهران به سامانه نظم متصل شده و امید است تا پایان فصل پاییز، دفاتر سراسر کشور به این سامانه متصل شوند. رونمایی رسمی از این سامانه بهزودی انجام خواهد شد.
سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث)
روحانی نیا درباره فعالیت سامانه تسهیم (تسهیم سهام عدالت متوفیان بین وراث) گفت: این سامانه که باهدف اجرای یکی از عناوین تعرفه سال ۱۴۰۲ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای رفع مشکل وراث حدود سه و نیم میلیون ایرانیِ صاحب سهامِ عدالت فوتشده، ایجادشده است، حاصل تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای توسعه صلاحیت دفاتر و رفع مشکل میلیونها هموطن ایرانی است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تصریح کرد: اغلب نیازمندیهای راهاندازی این سامانه، تأمین و ارائه این خدمت در دفاتر بهزودی آغاز خواهد شد.
گفتنی است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
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