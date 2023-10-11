اقدام جسورانه خبرنگار زن العالم در بازگشت به محل دفتر شبکه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اسرا البحیصی، خبرنگار العالم با حضور در دفتر شبکه العالم که روز گذشته (سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲) هدف بمباران نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت، گزارشی از حجم خسارات وارده به این دفتر ارائه کرد.
وی همچنین با شماری از فعالان رسانهای و روزنامهنگارانی که برای تهیه گزارش و بازتاب حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به دفاتر رسانهای در محل حاضر شده بودند، گفتوگو کرد.
در گزارش البحیصی آمده است: تقریباً ۴ فروند موشک به دفتر شبکه العالم شلیک شد و طبقه ۶ و ۷ و سقف ساختمان به طور کامل تخریب شده است.
اسرا البحیصی یادآور شد: استودیوی شبکه که برنامههای اختصاصی العالم در آن ضبط میشد، به طور کامل تخریب شد و دفتر کار من نیز به طور کامل منهدم شد و تمام مدارک و تقدیرنامههای من در طول ۲۰ سال فعالیت رسانهای از میان رفت.
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