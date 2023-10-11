  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

اقدام جسورانه خبرنگار زن العالم در بازگشت به محل دفتر شبکه

اقدام جسورانه خبرنگار زن العالم در بازگشت به محل دفتر شبکه

خبرنگار العالم، اسراء البحیصی در غزه با حضور در ساختمان دفتر العالم در محله الرمال، گزارشی از حجم عظیم ویرانی‌ها تهیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اسرا البحیصی، خبرنگار العالم با حضور در دفتر شبکه العالم که روز گذشته (سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲) هدف بمباران نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت، گزارشی از حجم خسارات وارده به این دفتر ارائه کرد.

وی همچنین با شماری از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی که برای تهیه گزارش و بازتاب حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به دفاتر رسانه‌ای در محل حاضر شده بودند، گفت‌وگو کرد.

در گزارش البحیصی آمده است: تقریباً ۴ فروند موشک به دفتر شبکه العالم شلیک شد و طبقه ۶ و ۷ و سقف ساختمان به طور کامل تخریب شده است.

اسرا البحیصی یادآور شد: استودیوی شبکه که برنامه‌های اختصاصی العالم در آن ضبط می‌شد، به طور کامل تخریب شد و دفتر کار من نیز به طور کامل منهدم شد و تمام مدارک و تقدیرنامه‌های من در طول ۲۰ سال فعالیت رسانه‌ای از میان رفت.

کد مطلب 5908987
سید امیر شایان حقیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها