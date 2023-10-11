به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش مسلمان درباره ضرورت نصب رادارهای هواشناسی در سواحل دریاها به‌ویژه دریای عمان اظهار داشت: کشور ما دارای توپوگرافی پیچیده‌ای است، بنابراین رادارهای هواشناسی برای ارتقای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت پدیده‌ها و مخاطرات بارشی از جمله سیلاب‌ها لازم است و کمک می‌کند سطح خدمات و پیش‌بینی‌ها را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در فصول تابستان که سیستم‌های موسمی فعال هستند و حتی در فصول پاییز و زمستان هم برای فعالیت سایر سامانه‌های غیر موسمی، از مناطق بسیار آسیب‌پذیر به شمار می‌آیند که در این شرایط سامانه‌های راداری کمک می‌کند خدمات هواشناسی را برای پیش‌بینی‌های کمتر از ۶ یا ۱۲ ساعت ارتقا دهیم.

معاون وزیر ره و شهرسازی با اشاره به دو اولویت اصلی برای مکان‌یابی رادارهای هواشناسی گفت: شدت سیلاب‌ها در منطقه و جمعیت‌پذیری مناطق در اولویت‌بندی سازمان هواشناسی برای انتخاب مناطق به منظور نصب و راه‌اندازی رادار است.

وی با تاکید بر ضرورت نصب رادار در دریای عمان گفت: ما در کشور حداقل به ۲۶ رادار هواشناسی نیاز داریم که یکی از آن‌ها باید حتماً در منطقه دریای عمان نصب و راه‌اندازی شود و این موضوع حسب اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته تاجبخش، در حال حاضر ۱۰ رادار در کشور وجود دارد و قرارداد دو رادار دیگر برای نصب و راه‌اندازی در شمال کشور در دست اجراست.

وی تاکید کرد: در مناطقی از کشور با توپوگرافی پیچیده مثل امامزاده داوود و فیروزکوه به نصب رادارهای کوچک‌تر برای پیش‌بینی‌های کوچک‌مقیاس نیاز داریم.

لزوم توسعه شبکه دیدبانی و پایش دریاها

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هواشناسی دریایی اظهار کرد: شبکه دیدبانی و پایش دریاها نیازمند توسعه است و می‌کوشیم با افزایش راه‌اندازی بویه‌های دریایی به‌ویژه در دریاهای جنوب و نصب رادار این حوزه را تقویت کنیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه گفت: حدود ۲۰ ایستگاه ساحلی در دریای شمال و جنوب وجود دارد و اطلاعات و داده‌ها را ثبت می‌کند.

وی با بیان اینکه منبع اصلی مخاطراتی بارشی مثل سیلاب‌ها، رطوبت است، افزود: این رطوبت برای کشور ایران عمدتاً از اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ و مدیترانه تأمین می‌شود و ناپایداری‌های جوی به دنبال آن تشدید می‌شود.

تاجبخش تاکید کرد: در حال حاضر تغییر اقلیم روی برهم‌کنش اقیانوس و جو تأثیر گذاشته و از آنجا که تغییرات حوزه دریا علاوه بر حمل‌ونقل دریایی، بر حوزه حمل‌ونقل هوایی هم تأثیر گذار است، پیش‌بینی تغییرات جوی اقیانوس‌ها و دریاهای جنوب و ثبت داده‌ها در این حوزه ضروری است.