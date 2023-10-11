به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه ستاد انتخابات استان، اظهار کرد: تاکید می‌کنم که کتابچه قانون انتخابات باید تا زمان برگزاری انتخابات اسفندماه جلوی چشم فرماندار، بخشداران و هیئت‌های اجرایی باشد و همواره به آن رجوع کنند.

وی به تعامل سازنده و بسیار خوبی که تاکنون بین هیئت‌های اجرایی و نظارت در استان بوده و باید تداوم یابد، اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداران و بخشداران نیز برای آموزش فرایند برگزاری انتخابات در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دقیق داشته و به موقع نیازمندی‌های فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای برگزاری هر چه‌بهتر انتخابات باید به ستاد انتخابات اعلام شود.

خرّم تاکید کرد: هماهنگی کامل رؤسای کمیته‌های هیئت انتخابات هر شهرستان باید با وسواس و دقت تمام دنبال شود، زیرا این عوامل مکمل همدیگر برای برگزاری انتخابات باشکوه هستند و همه در قالب یک اقدام مشترک می‌کوشند.

وی بیان کرد: اجرای دقیق زمان‌بندی اعلامی توسط ستاد انتخابات کشور نیز باید رعایت شود و اقدامات ستاد انتخابات استان باید مبتنی بر آن باشد.

وی یادآوری کرد: از توانمندی‌های همه همکاران مجرب دخیل در انتخابات قبلی برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات استفاده کرده و اطلاع‌رسانی اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور نیز باید موردتوجه باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در مشارکت مردم در انتخابات، اضافه کرد: رصد فضای حقیقی و مجازی در رابطه با تحرکات انتخاباتی داوطلبان نیز باید مدنظر باشد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری و همراهی سلبی یا ایجابی به نفع یا علیه داوطلبان انتخاباتی خط قرمز بوده و باید کنترل شود که از امکانات سازمان‌ها و نهادها به نفع یا علیه داوطلبان سو استفاده نشود.

وی گفت: امیدوارم بتوانیم در مدت باقیمانده با رفع مشکلات و نواقص احتمالی و مبتنی بر قانون انتخابات، یک انتخابات در شأن و تراز نظام جمهوری اسلامی برگزار کنیم.