به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سیدعلی اکبر اجاق‌نژاد را به تولیت مسجد مقدس جمکران منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سیدعلی اکبر اجاق‌نژاد (دامت توفیقاتُه)

با تشکر و تقدیر از خدمات با ارزش جناب حجت‌الاسلام آقای رحیمیان (دامت افاضاتُه) در دوران خدمت در مسجد مقدس جمکران، جنابعالی را به تولیت آن مکان شریف و نورانی منصوب می‌کنم. خدمتگزاری در آن جایگاه محترم، منزلت والا و افتخار بزرگی است و شایسته است به شکرانه‌ی آن، همه‌ی توان را برای خدمت به زائران و تسهیل بهره‌مندی از معنویت آن و نیز ارشاد و هدایت فکری آنان به کار برید. توفیق شما را از خداوند متعال مسالت دارم.

سیدعلی خامنه‌ای