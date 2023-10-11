برگزاری همایش مهارت آموزی ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در همایش مهارت آموزی با بیان اینکه توانمندسازی خانوارهای مددجو راهبرد اصلی کمیته امداد است، گفت: مهم‌ترین اولویت کمیته امداد زمینه‌سازی برای اشتغالزایی گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت این نهاد باهدف ایجاد بسترهای لازم برای توانمندسازی آنان است.

وی با بیان اینکه با فراهم شدن زمینه اشتغال جامعه هدف کمیته امداد و ورود آن‌ها به فضای کسب و کار و تلاش برای درآمدزایی و استقلال معیشتی، اهداف این نهاد در حوزه توانمندسازی مددجویان محقق می‌شود، افزود: با توجه به اینکه یکی از بسترهای مورد نیاز برای اشتغال، داشتن مهارت و علاقه به کار در رشته شغلی موردنظر است، از همین رو تلاش می‌کنیم با برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب زمینه مهارت‌آموزی مددجویان تحت حمایت را فراهم کرده و مسیر اشتغال‌زایی آن‌ها را هموار کنیم.

پرپنچی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده برای دانش آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود، ادامه داد: تسهیلات اشتغال از طریق پرداخت وام، طرح کاریابی و با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات به متقاضیان ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با تأکید بر تقویت انگیزه و هدف گذاری توسط جامعه هدف، گفت: در این مسیر کمیته امداد نیز همراه مددجویان تحت حمایت برای توانمندی و خوداتکایی است.

در ادامه احمد قیومی، فرماندار تهران نیز با تأکید بر تعریف هدف برای ادامه مسیر، گفت: اگر همه افراد نسبت به خود، خانواده، ذات احدیت و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند شناخت داشته باشند. مسائل هر فردی مختص خود اوست و پاسخ‌های متفاوتی نیز دارد.

وی افزود: مسیری که امروز کمیته امداد برای جامعه هدف تحت حمایت خود در پیش گرفته است این اصل و ریشه کاری است که شما بیندیشید، اهداف خود را تعیین و با همکاری این نهاد به آن دست یابید.

قیومی با اشاره به اینکه همیشه بزرگ بیندیشید، اضافه کرد: ساحت شما ساحت اندیشه است. یکی از مسائلی که در موفقیت هر فرد اهمیت فوق‌العاده دارد، پایه و اساس موفقیت است، شناخت و انتخاب هدف است، زیرا انسان، آزاد و خود مختار است و هدف خود را بر اساس عقل و منطق برمی‌گزیند.

معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به اینکه افراد بسیار موفق برخی اوقات زندگی‌های بسیار سختی را داشته‌اند اما این حقیقت را به خوبی ثابت کرده‌اند که انتخاب هدف و ایمان به آن می‌تواند انسان را به اوج کمال برساند.

ارائه آموزش‌هایی در خصوص بازار سرمایه، تولید محتوا، فرصت‌های شغلی با محوریت پرینترهای سه بعدی و تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های تهران، دیجیتال من و روایتگری از جمله برنامه‌های این همایش بود.