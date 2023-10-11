اجرای اردوی آموزشی تشکیلاتی و تعلیماتی سحر کشور در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی امروز چهارشنبه در افتتاحیه اردوی آموزشی تشکیلاتی و تعلیماتی هلال احمر کشور به میزبانی استان گیلان اظهار کرد: در این اردو ۵۰۰ نفر از فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های تخصصی سحر سراسر کشور شرکت کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: هدف از برگزاری این اردوها، راه اندازی کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی اعضای جوانان، افزایش تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث، توانمندسازی و کمک به آسیب دیدگان برای بازگشت به زندگی عادی می‌باشد.

وی افزود: تیم‌های سحر در حوادث رخ داده، با مهیا نمودن فضایی شاد و امن برای کودکان مناطق آسیب دیده و با بهره مندی از مشارکت فراگیر اعضای جوانان، توانمندسازی افراد و اجتماعات محلی و توجه به امر پیشگیرانه جامع و مردم محور در تمامی اقدامات تلاش می‌کنند.

برگزاری کارگاه آموزشی تشکیلاتی سحر در سه قسمت

«یاسر صفردوست» سرپرست معاونت امور جوانان هلال‌احمر گیلان نیز گفت: فعالیت تیم‌های آموزش‌دیده سحر، ارائه کمک‌های اولیه روانشناختی، نیازسنجی عاطفی و روانی در محل حادثه و خدمت‌رسانی در منطقه حادثه دیده است.

صفردوست با بیان اینکه کارگاه آموزشی تشکیلاتی تیمای سحر در سه قسمت و در تاریخ‌های ۱۸، ۲۲ و ۲۷ مهر ماه برای خواهران و برادران برگزار خواهد شد تصریح کرد: اعضای جوان، آخرین آموزش‌های حمایت روانی را جهت خدمت رسانی به مردم در بحران‌های گوناگون فرا خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این اردو به مدت پنج روز در اردوگاه کشوری مهر سازمان جوانان هلال احمر به میزبانی جمعیت استان گیلان برای تیم‌های سحر خواهر به تعداد ۵۰۰ نفر و با شعار جوانان محور حرکت، رویش ایمان، جوشش امید، کوشش امدادی، پویش اخلاقی در حال برگزاری است.

گفتنی است، تیم سحر به معنی سفیران حمایت روانی اجتماعی در مواقع بحران‌ها و حوادث‌های مختلف است.