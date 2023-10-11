به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفتهشدگان نهایی تمامی رشته محلهای (متمرکز و شرایط خاص) پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.
متقاضیانی که در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۲ثبتنام و شرکت کردهاند، میتوانند نتایج پذیرش را در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور در این لینک https://result2.sanjesh.org/RSJame/JameKardani140207/ مشاهده کنند.
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای مختلف تحصیلی بر اساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از رشتههای تحصیلی گروههای آموزشی دورههای مذکور از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کردهاند، بر اساس اولویت کدرشتهمحلهای انتخابی و ظرفیتهای تخصیص داده شده به هر سهمیه، اعلام شده است.
پذیرفتهشدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبتنام و انتخاب واحد از روز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه کنند.
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