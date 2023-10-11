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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

در سایت سازمان سنجش؛

نتایج نهایی دوره‌های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

نتایج نهایی دوره‌های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تمامی رشته محل‌های پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی تمامی رشته محل‌های (متمرکز و شرایط خاص) پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

متقاضیانی که در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۲ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، می‌توانند نتایج پذیرش را در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در این لینک https://result2.sanjesh.org/RSJame/JameKardani140207/ مشاهده کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، بر اساس اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، اعلام شده است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5909137

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    نظرات

    • AE ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      7 1
      پاسخ
      علمی کاربردی با هنرستان فرقی ندارد

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