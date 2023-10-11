به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری در کارگاه یک روزه معرفی سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران که با هدف رسیدن به یک نظام بهره‌برداری مشترک با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ساخت ۵۰ ایستگاه شتاب‌نگار در اطراف شهر تهران و تکمیل آن به منظور راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله از این روز به عنوان یک روز تاریخ‌ساز در مدیریت بحران کشور نام برد و گفت: مطابق پژوهش‌های انجام گرفته ۱۴ مخاطره در کشور واجد اولویت شناخته شده‌اند که می‌توانند کشور را دچار مسئله و بحران کنند اما در این میان مخاطره زلزله بعد از سیل دومین مخاطره ملی شناخته شده است.

وی ادامه داد: شهر تهران هم بنا به بعضی روایت‌ها شاید حتی نیمی از بار لرزه‌خیزی کشور را به تنهایی بر دوش بکشد. تهران یک پهنه پر از گسل با تاریخی پر از رویداد زلزله است. به نحوی که تقریباً هر ۱۵۸ سال یک‌بار یک زلزله با بزرگی بیش از ۵.۵ ریشتر را تجربه کرده است. اما اگر ما موضوع زلزله را حادثه غیر مترقبه بگذاریم، حتماً خود را گول زده‌ایم، چون زلزله به صورت مستمر در این شهر و در کشور در حال رخ دادن است و این ماییم که باید برای آن آماده باشیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان این که زلزله پدیده‌ای الهی و رویدادی طبیعی است، گفت: این پدیده از نظر زمین‌شناسی واجد فوایدی نیز هست که آزادی انرژی انباشت شده در زیر پوسته زمین از جمله این موارد است.

نصیری به تشریح سناریوهای متعدد احتمالی وقوع زلزله در شهر تهران و میزان انرژی آزاد شده بر اثر زلزله‌هایی با ریشترهای متعدد پرداخت و گفت: کانون بسیاری از زلزله‌های مسئله‌ساز تهران در طول تواریخ گذشته خارج از شهر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای راه‌اندازی سامانه هشدار سریع و ساخت ۵۰ ایستگاه شتاب‌نگار در اطراف پایتخت به منظور تکمیل این پروژه گفت: در دنیا ۲۱ کشور اقدام به راه‌اندازی این سامانه کرده‌اند و تاکنون هشت کشور موفق به نصب این سامانه و بهره‌برداری از آن شده که ما نیز با تکمیل این سامانه نهمین کشوری خواهیم بود که در این زمینه موفق شده‌ایم.

نصیری در ادامه به تشریح سوابق راه‌اندازی این سامانه و مراحل مختلف نصب و تجهیز هر ایستگاه پرداخت و با بیان این که طی سال‌های گذشته ۲۶ ایستگاه در مجموع راه‌اندازی شده بود، گفت: ما طی یکسال گذشته ۲۲ ایستگاه باقی مانده را ساخته و دستگاه‌های شتاب‌نگار را در این مکان‌ها نصب کردیم که ساخت و راه‌اندازی و تکمیل هر ایستگاه به مراحل متعددی همچون تهیه زمین مناسب، نصب سنسور، تأمین برق و راه‌اندازی امکانات مخابراتی نیاز داشت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه ضمن تشریح زمان‌های تعیین شده برای اعلام هشدار اولیه از طریق دستگاه‌های شتاب‌نگار گفت: اگر بتوان تنها ۸ تا ۱۰ ثانیه زودتر از وقوع زلزله با خبر شده، می‌توان کشته‌شدگان ناشی از زلزله را حدود ۴۰ درصد کاهش داد. نکته مهم مشخص کردن سهم هر دستگاه و نقش آن در این زمان ۱۰ ثانیه است که برگزاری کارگاه‌هایی از این دست، می‌تواند نقش دستگاه‌ها امدادی، خدماتی، رسانه‌ای و فرهنگی و حتی نظامی را مشخص کند.

وی افزود: مطالعات مفصلی در این زمینه در دنیا انجام شده، پیشنهاداتی کسب شده و باید دید در واقعیت بومی ما چقدر جواب می‌دهد که این نکته و بررسی آن در این کارگاه‌ها مشخص خواهد شد.

نصیری با اشاره به تلاش‌های شهرداری تهران در دوره مدیریت شهری فعلی گفت: شهرداری تهران در این دو سال تلاش‌های فراوانی برای تقویت مدیریت ریسک در شهر تهران انجام داده و میزان تلاش‌های صورت گرفته در زمینه، ایمن‌سازی، ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها، گودهای پرخطر و دیگر موضوعات مرتبط به اندازه تمام دوره‌های گذشته بوده است. بررسی پهنه‌های گسلی، مقاوم‌سازی شریان‌های حیاتی، تصمیم‌گیری در خصوص بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی پل‌ها بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در این دوره است.