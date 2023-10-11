شهدا و ایثارگران برکت انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، در مراسمی در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، مدیران دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری و دفتر امور ایثارگران استانداری کرمان معرفی شدند.

با حکم استاندار کرمان، علی یزدانی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری کرمان منصوب و معرفی شد.

همچنین در حکمی از سوی استاندار کرمان، ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا شریفی در دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری، وی به عنوان مسئول دفتر امور ایثارگران استانداری کرمان معرفی شد.

از خدمات سه ساله حبیب‌الله خنجری در دفتر امور ایثارگران استانداری کرمان نیز قدردانی به عمل آمد.

علی بیگ‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در این مراسم گفت: رسالت دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری در حوزه مدیریت دانش، آموزش و نظام شایستگی مدیران است.

وی، از کسب امتیاز کامل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری کرمان در ارزشیابی سال گذشته تقدیر کرد و گفت: این تلاش و کسب امتیاز در سال جاری و آینده نیز باید حفظ شود.

معاون استاندار کرمان، شهدا و ایثارگران را افتخار و برکت جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: حرمت خانواده شهدا و ایثارگران باید حفظ شود و وظیفه داریم که به آنها خدمت کنیم.